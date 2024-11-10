Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ünlü et ustası Nusret'i ziyaret etti. Bu ziyaret sonrasında çekilen video taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, ''Ne yapıyorsunuz?'' , ''Adamların keyfine bak'' demekten kendini alamadı.

10.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:42
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İstanbul'dan Miami'ye, Dubai'den New York'a kadar geniş bir coğrafyada gastronomi severlere hitap eden Nusret, et yemeklerindeki ustalığı ile tanınıyor. Restoranında ayrıca yerli ve yabancı sayısız ünlü ismi de ağırlıyor. Her biriyle fotoğraflar ve videolar çekmeyi ihmal etmeyen Nusret'in son ziyaretçisi de Jose Mourinho oldu.

"NE YAPIYORSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Nusret'i ziyaret ederek çektiği video taraftarların diline düştü. Portekizli antrenörün keyifli anlarına sar-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Jose Mourinho\'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

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Son Dakika Spor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Çelik:
    Ne yapsın ölsün mü fener şampiyon olamadı diye 17 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    2 soytarı bir araya gelmemeli 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kazık nusret reklam yapıyor 6 3 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Mourinho dünyanın en büyük teknik adamlarından biridir, Fenerbahçe yıllardır zaten şampiyon olamıyor biz alıştık oda alışır.Helal olsun Mourinho ??Acun baba 6 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ne var ağlasınlar mı hayret ya 1 0 Yanıtla
  • Lokman Yigit:
    “Sanki benden şampiyon oluyordunuz” 0 0 Yanıtla
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