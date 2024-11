Jose Mourinho\'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Spor

İstanbul'dan Miami'ye, Dubai'den New York'a kadar geniş bir coğrafyada gastronomi severlere hitap eden Nusret, et yemeklerindeki ustalığı ile tanınıyor. Restoranında ayrıca yerli ve yabancı sayısız ünlü ismi de ağırlıyor. Her biriyle fotoğraflar ve videolar çekmeyi ihmal etmeyen Nusret'in son ziyaretçisi de Jose Mourinho oldu.

"NE YAPIYORSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Nusret'i ziyaret ederek çektiği video taraftarların diline düştü. Portekizli antrenörün keyifli anlarına sar-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;