Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi - Son Dakika
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Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi

21.11.2022 22:00

Kadıköy'deki maçlarda taraflara minikliğinde üçlü çektiren Alex de Souza'nın 2010 doğumlu Felipe, artık delikanlı oldu. Adeta babasının kopyası olan Felipe, futboldaki hünerleriyle de mest ediyor.

2010 yılında İstanbul'da doğan Alex de Souza'nın en küçük çocuğu Felipe, yavaş yavaş profesyonel futbolcu olmaya hazırlanıyor. Flamengo'yu ziyaret eden Felipe, yıldız futbolcular tarafından ağırlandı.

Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi

ALEX PAYLAŞTI

Alex de Souza'nın oğlunun Flamengo ziyaretinden fotoğraf paylaştı. Felipe'yi görenler, Alex'in kopyası olduğuna dair yorumlar yazdı.

Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi

GÖZÜ BABASININ TAHTINDA

Coritiba altyapısında oynayan Felipe, attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu. 13 yaşına gelen Felipe'nin profesyonel kariyerine başlamasına sayılı zaman kaldı.

Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi

TEK FARKI AYAK

Felipe'nin babasından tek farkı ise ayağı. Süper solak Alex'in oğlu, sağ ayağını kullanıyor. Ancak Felipe'nin topla olan ilişkisi en az babası kadar iyi. Zaman zaman futbol şov videoları paylaşıyor.

Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi

FENERBAHÇELİLER'İN SEVGİLİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar ile Felipe'nin arasında da özel bağlar var. Felipe, maçlardan önce ve sonra tribünlere üçlü çektiriyordu.

Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi
Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi
Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi
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SON DAKİKA: Alex'in sevimli oğlu büyüdü, babasının kopyası oldu! Futbolculuğu da bir o kadar iyi - Son Dakika
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