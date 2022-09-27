Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti - Son Dakika
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Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti

27.09.2022 14:42

Kadın basketbolunun en büyük organizasyonlarından FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Malili basketbolcular, Sırbistan karşılaşmasının ardından röportajların yapıldığı alanda birbirlerine girdi. O esnada bir basın mensubuna demeç veren Sırbistanlı basketbolcu, arkasında Malili sporcuların birbirine girmesi sonrası büyük şok yaşadı. O anlar canlı yayına saniye saniye kaydedildi.

FIBA Dünya Kupası B Grubu 4. maçında Sırbistan'a 81-68 mağlup olan Mali'de, iki basketbolcu maç sonu kavga etti. Ekranlara yansıyan görüntülerde iki takım arkadaşının birbirlerine yumruk attığı anlar görüldü.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

Röportaj verirken neye uğradığını şaşırdı! Kadın basketbolcular canlı yayında tekme tokat birbirine girdi

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Röportaj verirken neye uğradığını şaşırdı! Kadın basketbolcular canlı yayında tekme tokat birbirine girdi

GRUPTA SON SIRADALAR

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.

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Son Dakika Spor Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti - Son Dakika
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