Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti

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FIBA Dünya Kupası B Grubu 4. maçında Sırbistan'a 81-68 mağlup olan Mali'de, iki basketbolcu maç sonu kavga etti. Ekranlara yansıyan görüntülerde iki takım arkadaşının birbirlerine yumruk attığı anlar görüldü.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

GRUPTA SON SIRADALAR

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.