Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular

Kuşadası'nda 33 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs'ta başlayan dev turnuva pazar günü oynanan final maçları ile sona erdi. Uluslararası birçok spor kanalının maçları canlı olarak yayınladığı organizasyonda erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

VOLEYBOLCULAR KENTE HAYRAN KALDI

Organizasyona Çekya, Almanya, Kanada, İsviçre ve Danimarka'dan katılan kadın voleybolcular, güzellikleriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. Sıcak havaya dayanamayan sporcular, maçlardan arta kalan zamanlarda bol bol güneşlendi. Kuşadası'nın gönüllü turizm elçileri de olan kadın voleybolcular kente hayran kaldı.

"DAHA ÖNCE HİÇ TÜRKİYE'YE GELMEMİŞTİK"

Kanada Kadın Milli Takımı oyuncuları, "Burayı çok sevdik. Deniz ve kumsal harika. Gelecek sene yine Kuşadası'nda olmayı çok istiyoruz" derken, ABD'li oyuncular, "Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştik. Kuşadası da Sevgi Plajı da mükemmel" ifadelerini kullandı. İsviçreli voleybolcular ise "Kuşadası'nda herkes arkadaş canlısı. Dört gün boyunca harika bir turnuva geçirdik" dediler.