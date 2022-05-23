Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular - Son Dakika
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Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular

23.05.2022 17:48

Türkiye Voleybol Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' dört gün boyunca birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, turnuvaya katılan kadın voleybolcular ilgi odağı oldu. Kanada Kadın Milli Takımı oyuncuları, "Burayı çok sevdik. Deniz ve kumsal harika. Gelecek sene yine burada olmayı istiyoruz." dedi.

Kuşadası'nda 33 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs'ta başlayan dev turnuva pazar günü oynanan final maçları ile sona erdi. Uluslararası birçok spor kanalının maçları canlı olarak yayınladığı organizasyonda erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Plajda nefes kestiler! Tribünler güzelliğiyle büyülen kadın voleybolculardan gözünü alamadı

VOLEYBOLCULAR KENTE HAYRAN KALDI

Organizasyona Çekya, Almanya, Kanada, İsviçre ve Danimarka'dan katılan kadın voleybolcular, güzellikleriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. Sıcak havaya dayanamayan sporcular, maçlardan arta kalan zamanlarda bol bol güneşlendi. Kuşadası'nın gönüllü turizm elçileri de olan kadın voleybolcular kente hayran kaldı.

Plajda nefes kestiler! Tribünler güzelliğiyle büyülen kadın voleybolculardan gözünü alamadı
Plajda nefes kestiler! Tribünler güzelliğiyle büyülen kadın voleybolculardan gözünü alamadı

"DAHA ÖNCE HİÇ TÜRKİYE'YE GELMEMİŞTİK"

Kanada Kadın Milli Takımı oyuncuları, "Burayı çok sevdik. Deniz ve kumsal harika. Gelecek sene yine Kuşadası'nda olmayı çok istiyoruz" derken, ABD'li oyuncular, "Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştik. Kuşadası da Sevgi Plajı da mükemmel" ifadelerini kullandı. İsviçreli voleybolcular ise "Kuşadası'nda herkes arkadaş canlısı. Dört gün boyunca harika bir turnuva geçirdik" dediler.

Plajda nefes kestiler! Tribünler güzelliğiyle büyülen kadın voleybolculardan gözünü alamadı
Türkiye'ye hayran kaldılar! Kadın voleybolcular plajda güzellikleriyle büyüledi
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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Kanada, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular - Son Dakika


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