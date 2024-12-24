Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlendi. TBF yöneticileri ve takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, takımların eşleşmeleri belirlendi. Turnuva 18-19 Mart 2025 tarihlerinde çeyrek finallerle başlayacak.

24.12.2024 15:38  Güncelleme: 15:44
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BASKETBOL Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri, takım temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, "Bu güzel organizasyonun bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Kadın basketbolu benim için çok önemli; burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza kupada başarılar diliyorum. Umarım güzel bir turnuva geçireceğiz" dedi.

TBF Kadın Ligleri ve KBSL Müdürü Nilay Kartaltepe, "ING Kadınlar Türkiye Kupası için çok heyecanlıyız. Bu sezonda güzel bir turnuva geçireceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oldu:

Nesibe Aydın - Fenerbahçe Opet

Beşiktaş - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Emlak Konut - Botaş

İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin

Dörtlü Final Eşleşmeleri

(Nesibe Aydın - Fenerbahçe Opet galibi) - (İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin galibi)

(Beşiktaş - Galatasaray Çağdaş Faktoring galibi) - (Emlak Konut - Botaş galibi)

18-19 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 21- 23 Mart 2025 tarihlerinde Edirne'de dörtlü final karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu 23 Mart 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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