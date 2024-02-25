Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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Spor

Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

25.02.2024 20:46  Güncelleme: 20:50
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

SEMİH YİNE ATTI

Mücadelenin 23. dakikasında Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih, mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda devirdi

GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 34. dakikasında Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda devirdi

MUCI İLK GOLÜNÜ ATTI

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi ceza sahası dışından şık bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu gol Muçi'nin siyah-beyazlı takımdaki ilk golü oldu. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.

Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda devirdi
Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, İstanbulspor\'u deplasmanda yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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