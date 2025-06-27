Karşıyaka'da Başkanlık Krizi: Cicibaş Yönetimi Göreve Geldi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Başkanlık Krizi: Cicibaş Yönetimi Göreve Geldi

Karşıyaka\'da Başkanlık Krizi: Cicibaş Yönetimi Göreve Geldi
27.06.2025 14:10
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkan adayı çıkmayınca Aygün Cicibaş sorumluluğu devraldı, destek arayacak.

TARİHİNİN mali olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşayıp haftalar süren bekleyişin ardından yine başkan adayı bulamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde kulübün yine kayyuma gitme tehlikesi yaşamaması için dünkü genel kurulda toplama bir listeyle başkanlığı devralan Aygün Cicibaş, İzmir'in 113 yıllık temsilcisine destek aramak için kapı kapı dolaşacaklarını söyledi. Yeşil-kırmızılılarda başkan adaylığı için uzun süredir görüşmeler yapıp teknik direktörünü bile belirleyen Mehmet Karal, 24 Aralık 2024'teki kongrede olduğu gibi son gün yine adaylıktan çekildi. Eski Başkan İlker Ergüllü de sponsor bulamadığı için aday olmadı. 24 Aralık'ta yine son gün görev alan yönetimde basketbol şubesini yöneten eski yöneticilerden Aygün Cicibaş, tarihi dönemeçteki kulüpte ateşten gömleği giymeyi kabul etti.

Cicibaş, geçen hafta gündeme geldiği gibi son gün aday çıkmayınca toplama bir listeyle yönetime geldi. Zor bir süreçte sorumluluk aldıklarını açıklayan Başkan Aygün Cicibaş, sorunları çözmek için geçici değil kalıcı yönetim olmaya çalışacaklarını ancak kulübe camiadan sponsor bulan olursa görevi bırakmaya her an hazır olduklarını söyledi. Egosunun bulunmadığını, armasında ay-yıldızı taşıyan yeşil-kırmızılı kulüp için kapı kapı dolaşıp destek arayacağını dile getiren Aygün Cicibaş, "Şahsi değil arma için hareket edeceğiz. Kentimizdeki tüm idari yönetimler ve STK'ları tek tek dolaşacağız. Karşıyaka'mıza alabileceğimiz tüm maddi ve manevi destekler için temaslar kuracağız. Kulübümüzdeki tüm branşlardaki takımlarımızın sorunsuz bir olarak armaya layık bir şekilde mücadele etmesi için tüm camiamızın da desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Biz birlik olduğumuzda tüm sorunların üstesinden gelebiliriz" dedi.

BASKETBOL BAŞKANDA, VOLEYBOL GÜNER'DE

Karşıyaka seçim günü son saatte oluşturularak göreve gelen Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim yapacağı ilk toplantı da şube yönetimlerini belirleyecek. Karşıyaka'da basketbol şubesiyle geçen sezon olduğu gibi Aygün Cicibaş'ın yakından ilgileneceği, voleybolda mevcut şube başkanı olan Onur Güner'in şubede devam edeceği öğrenildi.

AZAT YEŞİL'DEN DESTEK, ALTUĞ'A VETO

Karşıyaka'da futbol şubesi için yönetim dışından camianın önemli isimlerinin destek vereceği bir ekip oluşturulmasının planlandığı öğrenildi. Eski başkanlardan Azat Yeşil'in kongre öncesi Aygün Cicibaş'a futbol şubesi için destek sözü verdiği belirtildi. Son yönetimde de yer alan eski başkanlardan Mutlu Altuğ'un ikinci başkan olarak yeni yönetime girmesini ise son anda Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu'nun veto ettiği öğrenildi.

İLK SINAV VERGİ

Karşıyaka'da geçici değil kalıcı olmaya çalışacak Aygün Cicibaş yönetimi ilk olarak vergi borcu yapılandırma taksitini ödemeye çalışacak. Karşıyaka, ay sonunda 30 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 140 bin TL civarındaki kamu borcu taksitini yatıramazsa yapılandırma bozulacak. Toplam 600 milyon TL civarında borcu bulunan yeşil-kırmızılıların kamu borcu yapılandırma bozulursa artacak.

TRİBÜNDEN GELDİ

Karşıyaka'da tribünden gelen Aygün Cicibaş daha önce birçok kez yönetimlerde yer aldı. Cicibaş, önceki yöneticilik dönemlerinde olaylarla da gündeme geldi. Cicibaş, futbolda 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la oynanan Play-Off maçında Karşıyaka'nın eski başkanlarının olduğu tribünde Altaylılarla yaşanan kavgaya sandalyeyle müdahale etti. Aygün Cicibaş, yine futbolda 2016-2017 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'ndaki Aydınspor maçı bitiminde soyunma odası koridorunda hakemlere saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

KARAL İKİNCİ KEZ ÇEKİLDİ

Karşıyaka'da eski yöneticilerden Mehmet Karal, başkanlık hazırlığı yapmasına rağmen üst üste ikinci kez son gün liste çıkarmadı. 24 Aralık'taki kongre öncesi de eski başkanlardan Cenk Karace, eski yöneticilerden Mustafa Karabağlı'nın desteğiyle aday olan Karal, son gün liste sıkıntısı yüzenden çekildi. Bu seçimden önce de haftalardır görüşmeler yapan, Karace ve Karabağlı'yla birlikte özel jetle Ankara'ya giden, futbolda teknik direktörlük, basketbolda antrenörlük ve transferler için bile görüşmeler yapan Mehmet Karal, son gün yine aday olmayıp kongreye gelmedi. Tıklım tıklım dolu olan kongre salonunda İlker Ergüllü ve eski başkan ve yöneticiler de yoktu.

GÜNDEM ŞİRKETLEŞME

Son 13 ayda 5'inci kez yaptığı kongresinde yine güçlükle aday bulabilen, borç yükü yüzünden uçurumun kenarında olan Karşıyaka, bir an önce şirketleşmeye gitmeye çalışacak. Yeşil-kırmızılılar önümüzdeki süreçte tüzük kongresi yaparak şirketleşme için üye sayısını düşürmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, Politika, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Başkanlık Krizi: Cicibaş Yönetimi Göreve Geldi - Son Dakika

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