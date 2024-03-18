Kayseri\'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, müsabakaları tamamlandı.
Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen yarışlarda Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Van, Iğdır, Isparta, Sivas, İstanbul, Sakarya, Erzincan, Kars, Muş'tan 166 sporcu mücadele etti.
İki gün süren yarışlarda kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:
15 Yaş Altı Erkekler Büyük Slalom: 1 - Arda Efe, 2 - Ömer Faruk Deliktaş, 3- Efe İldeş
15 Yaş Altı Kızlar Büyük Slalom: 1 - Mira Tunca, 2 - Kardelen Ennur Çakır, 3 - Aylin Okan
15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Büyük Slalom: 1- Ömer Faruk Keleşoğlu, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal
15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Büyük Slalom: 1- Nisa Özsoy, 2- Selin Gülce Güler, 3 - İrem Gezer
15 Yaş Altı Erkekler Slalom: 1- Arda Kuçbay, 2- Ömer Faruk Deliktaş, 3- Kamil Eren Şimşek
15 Yaş Altı Kızlar Slalom: 1- Mira Tunca, 2- Kardelen Ennur Çakır, 3- Serin Ersü
15 Yaş Üstü Erkekler Paralel Slalom: 1- Uğur Koçak, 2- Onur Güler, 3- Efe Yücedal
15 Yaş Üstü Kızlar Paralel Slalom: 1-Selin Gülce Güler, 2- Miray Özsoy, 3- İrem Gezer
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.
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