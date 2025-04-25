Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hakemlere Dikkat! - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hakemlere Dikkat!

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hakemlere Dikkat!

Nurettin Açıkalın, hakemlerin özen göstermesini bekliyor ve takımın başarılarından bahsetti.

25.04.2025 17:49
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KAYSERİSPOR Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, "Taraftarlarımızın haklı endişeleri var. Bu bana da ulaşıyor. Mevcut hakem özelinde hiç galibiyetimiz olmadığı yönünde mesajlar alıyorum. Ama, her şeyin bir ilki vardır. Başaracağımıza inanıyorum. Biz, bunun gibi bir çok zorlukları aştık. Hakem özelinde maçtan önce ve sonra da çok bunları konuşmak istemeyen bir başkanım. Ancak, şu var; hakem arkadaşlarımızdan sahada maksimum özen bekliyoruz. Biz Anadolu takımları her ne kadar sesimizi duyuramasak da canı en fazla yanan kesimiz" dedi.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla ligin en çok konuşulan ekiplerinden biri olan Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıklan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un son haftalarda elde ettiği başarılara vurgu yapan Açıkalın, "Kayserispor'un yükselişe geçmesi herkesi mutlu ediyor. Kayserispor zaten kaliteli oyuncuları olan, ligde kötü bir başlangıç sergilese de sonradan kendini toparlamış başarıları olan bir takım. Biz hiçbir zaman takımımıza olan inancımızı kaybetmedik. Takımımızın başaracağına inanıyorduk. Biliyorduk. Sağolsun teknik heyet ve oyucularımız bizim yüzümüzü karartacak bir eylem içinde bulunmadılar başarıyı sağladılar. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'GÜZEL TRANSFERLER YAPALIM İSTİYORUZ'

Transfer yasağının kalkması için çalışmalara başladıklarını da söyleyen Nurettin Açıkalın, "Disiplin yasağını 2 dönem olarak tamamladık. Transfer yasağımız var. Belirli bir ödemeyi yaptıktan sonra transfer yasağımız açılacak. Bu anlamda da yönetim olarak girişimlerimize başladık. En kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz. Bu yıl güzel transferler yapalım istiyoruz" diye konuştu.

'KOREOGRAFİ YAPMALARI ÇOK GÜZEL'

Kayserispor taraftarının Rizespor maçı öncesi koreografi hazırlığında olduğunun sorulması üzerine ise Başkan Açıkalın, "Taraftarlarımızı her zaman stadyuma çağırıyorum. Sağolsunlar her zaman bu çağrıya olumlu yanıt veriyorlar. Kayserispor'u ve şehirlerini destekliyorlar. Koreografi yapmaları da çok güzel stadyumda da güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Herkesin keyif alacağı, mutlu olacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Rizespor maçında da Allah'ın izniyle güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ATİLLA KARAOĞLAN YORUMU

Kayserispor-Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nurettin Açıkalın, "Taraftarlarımızın haklı endişeleri var. Bu bana da ulaşıyor. Mevcut hakem özelinde hiç galibiyetimiz olmadığı yönünde mesajlar alıyorum. Ama, her şeyin bir ilki vardır. Başaracağımıza inanıyorum. Biz, bunun gibi bir çok zorlukları aştık. Hakem özelinde maçtan önce ve sonra da çok bunları konuşmak istemeyen bir başkanım. Ancak, şu var; hakem arkadaşlarımızdan sahada maksimum özeni bekliyoruz. Biz Anadolu takımları her ne kadar sesimizi duyuramasak da canı en fazla yanan kesimiz. Çünkü, Anadolu'da kısıtlı imkanlarla, kısıtlı bütçelerle bu takımları yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden ben maksimum derece imtina etmelerini dikkatli olmalarını istiyorum. Hakemin özelinde kendisiyle şahsi bir problemimiz yok, olmadı. Olamaz da. Gördüğünü çalacağını biliyoruz. Bu maçı inşallah layıkıyla bitiririz" ifadelerine yer verdi.

'HER MAÇA MUTLAK GALİBİYET İLE ÇIKMAK DURUMUNDAYIZ'

Fenerbahçe maçında elde ettikleri 1 puanın sürpriz olmadığını da söyleyen Açıkalın, "Maçtan önce bir beyanım oldu. 1-1'e razı olmadığımızı söyledim. Fenerbahçe büyük bir camia, güçlü bir takım. Onların 1 futbolcusu bizim gibi 2 takım kuruyor. Ama, bizim de gençlerimizin yüreği vardı. Onlar da yüreğini ortaya koydular. 'Gençlerle geldiler, eksik geldiler' gibi söylemleri hiçbir zaman kabul etmedim. Çünkü, bizim oyuncularımızın hepsi, bizim formamızı giyen herkes bizim için çok değerli ve önemli. O yüzden biz her hangi bir oyuncu ayrımı ve maç ayrımı yapmaksızın her maça mutlak galibiyet ile çıkmak durumundayız. Maçtan önce de sonra da söyledim. Skor tahmininde bulunmadan her maçta galibiyet istiyoruz. Bu maçta da diğer maçta da istiyoruz. Bizim hiçbir zaman; 'berabere kalırız, farklı yeniliriz' gibi bir parolamız olmadı" diye konuştu.

'BİZİ BİZDEN BAŞKA KİMSE İLGİLENDİRMİYOR'

Galatasaray ile karşılaşacakları maç öncesinde de benzer bir psikolojik baskı altında kalıp kalmayacaklarının sorulması üzerine ise Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Büyük takımların kendine ait özel durumları var. Bizim de kendimize ait özel durumlarımız var. Bizi, bizden başka kimsenin ilgilendirmediğini söylüyorum. Kayserispor bir mücadele veriyor. Bu mücadelesini de sonuna kadar sürdürecek. Biz, maç ayrımı yapmaksızın işimize bakıyoruz. Kendilerinin şampiyonlukla ilgili yarışları vardır. Lig bitmiş değil. Bizim için de bitmiş değil. Onlar için de öyle. Önümüzde hala maçlarımız var. Rehavete kapılmadan kendi işimizi yapacağız. Her hafta büyük bir takımla maç yapan bir Anadolu takımın böyle baskılara maruz kalmaları hoş değil. Ben bunları doğru bulmuyorum. O onların kendi yarışları. Bizi çok ilgilendiren bir durum değil" cevabını verdi.

Lig sonunda kümede kalmak istediklerini de sözlerine ekleyen Açıkalın, "Kayserispor'un ilk hedefi ligde kalmak. Ama, biz her maçı kazanmak istiyoruz. En üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah seneye bu tür sıkıntılar yaşamadan daha güzel daha iyi imkanlarla bu kulüp daha iyi yerlerde olacaktır. Bu şehir ve kulüp bunu hak ediyor. O yüzden bizim mutlak şekilde başarıya aç olduğumuz kesin. Bu başarılarımız da sürdüreceğiz. Seneye daha güzel günler olacak" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hakemlere Dikkat! - Son Dakika

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