Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket! - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!

18.04.2022 23:38

Malatya maçında Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Teknik Direktör Torrent arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Oyundan alınan Kerem, kendisine sarılmak isteyen hocasının elini çevirip kulübeye gitti. Kerem'i ilk kez böyle geren futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Aslan, küme düşmesi kesinleşen Malatya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Kerem'in Torrent'e yaptığı hareket maçın önüne geçti.

Kerem'den kimse beklemezdi! Hocası Torrent'e olay hareket

HİÇ MEMNUN OLMADI

84. dakikada oyundan alınan Kerem, karardan memnun olmadı. Kendisine sarılmak isteyen hocasına şiddetli şekilde söylenerek elini çevirdi. Sakinleşmeyen futbolcu sinirli şekilde kulübeye geçti. Kerem'i ilk kez böyle gören futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kerem'den kimse beklemezdi! Hocası Torrent'e olay hareket

"BURADA KALIR"

Domenec Torrent maçın ardından oyuncusunu korudu. Torrent, "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim" açıklamasında bulundu.

Kerem'den kimse beklemezdi! Hocası Torrent'e olay hareket

"BEN TERBİYESİZLİK YAPMAM"

Kerem ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldım. Bu beni ayrıca motive ediyor. Bazen ben de iyi işler yapamıyorum. Bu maç benim için bitti, bir sonraki maça bakıyorum. Geçmişte yaşadıklarına sürekli bakarsan, geleceği adım atamazsın.

Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
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Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket! - Son Dakika


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