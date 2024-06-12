Lara Nalbantoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya yarışına kalmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Lara Nalbantoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya yarışına kalmayı hedefliyor

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak büyük gurur" "En iyi 10 ülke arasında olmak istiyoruz" "Kendi sınırlarımın dışına çıkmaya çalışıyorum" "Küçük kız çocuklarına örnek olmak istiyorum" "Bu sporu yaparken doğayla iç içesiniz ve doğayla bütünleşiyorsunuz" "Hayal kurmaktan vazgeçmeyin

12.06.2024 10:59
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Lara Nalbantoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya yarışına kalmayı hedefliyor

"Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak büyük gurur"

"En iyi 10 ülke arasında olmak istiyoruz"

"Kendi sınırlarımın dışına çıkmaya çalışıyorum"

"Küçük kız çocuklarına örnek olmak istiyorum"

"Bu sporu yaparken doğayla iç içesiniz ve doğayla bütünleşiyorsunuz"

"Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz

"3'üncü yılımızda hedef, şampiyonluk olacak"

"Türkiye Ligi'nden transfer yapmayı planlıyoruz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

12.30 Ay-yıldızlılar, August Wenzel Stadyumu'nda halka açık antrenman gerçekleştirecek.

16.00 TFF ile RAMS arasında sponsorluk imza töreni düzenlenecek.

VOLEYBOL

12.00 Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland ile karşılaşacak.

BASKETBOL

20.30 Fenerbahçe Beko (2) - (1) Anadolu Efes

ATLETİZM

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erecek.

20.20 Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlama finalinde mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Lara Nalbantoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya yarışına kalmayı hedefliyor - Son Dakika

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