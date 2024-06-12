Lara Nalbantoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya yarışına kalmayı hedefliyor
"Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak büyük gurur"
"En iyi 10 ülke arasında olmak istiyoruz"
"Kendi sınırlarımın dışına çıkmaya çalışıyorum"
"Küçük kız çocuklarına örnek olmak istiyorum"
"Bu sporu yaparken doğayla iç içesiniz ve doğayla bütünleşiyorsunuz"
"Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"
Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz
"3'üncü yılımızda hedef, şampiyonluk olacak"
"Türkiye Ligi'nden transfer yapmayı planlıyoruz"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
12.30 Ay-yıldızlılar, August Wenzel Stadyumu'nda halka açık antrenman gerçekleştirecek.
16.00 TFF ile RAMS arasında sponsorluk imza töreni düzenlenecek.
VOLEYBOL
12.00 Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland ile karşılaşacak.
BASKETBOL
20.30 Fenerbahçe Beko (2) - (1) Anadolu Efes
ATLETİZM
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erecek.
20.20 Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlama finalinde mücadele edecek.
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