Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor

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Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira ısrarını sürdürüyor. Torriera transferini bitirmek isteyen Boca, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina'yı sarı-lacivertli takıma satarak oradan gelecek parayla Uruguaylı yıldızda mutlu sona ulaşmak istiyor.

18.10.2024 13:22
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Arjantin'den gelen transfer haberleri, Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından olan Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali gün geçtikçe arttırıyor.

BOCA'NIN İLK HEDEFİ TORREIRA

Arjantin basınındaki El Crack Deportivo Gazetesi'nden Damian Rancez'in aktardığı bilgiye göre; Boca Juniors, Lucas Torreira'nın transferi için önemli bir yol kat etti. Rancez, alternatifi Paredes olsa da Uruguaylı yıldızın transfere daha yakın olduğunu belirtti. Ayrıca Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin bu transferdeki ısrarının da önemli rol oynadığının altı çizildi. Güney Amerika'dan gelen son haberler, Boca'nın transferdeki ilk hedefinin Torreira olduğu yönünde.

Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor

TORREIRA İÇİN MEDINA FENERBAHÇE'YE SATILACAK

Öte yandan Arjantin ekibinde düzenli olarak forma giyen orta saha oyuncusu Cristian Medina da Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Torreira'nın bonservisi için kapıyı 10 milyon dolarlık bir teklifle çalması beklenen Boca, bu maliyeti karşılayabilmek için önce Medina'yı sarı-lacivertlilere satmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE YAZDAN BERİ TALİP

Fenerbahçe, yaz aylarında da 22 yaşındaki Arjantinli ön libero için Boca'nın kapısını çalmış ve günler süren pazarlıklar herhangi bir sonuca bağlanamamıştı. Medina'nın sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olması halinde Boca da Torreira için Ocak ayında bastıracak.

Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
Cristian Medina

RİQUELME İLE TORREIRA SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Dünyanın birçok ülkesinde spor yayını yapan ESPN'in Arjantin'deki kanalında da Torreira ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme arasındaki samimiyete dikkat çekildi. Canlı yayında geçilen bilgiye göre Riquelme, yaklaşık 1 yıldır Torreira ile temas halinde. Boca'nın, 2025 yılı içerisinde Uruguaylı orta sahanın transferini bitirmeyi net olarak hedeflediği ifade edildi.

TORREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Lucas Torreira, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lucas Torreira, Fenerbahçe\'nin parasıyla Galatasaray\'dan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • onur pari:
    He canım he :) minnoş fbliler umutlu. 21 6 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    salmayın küçük enişteyi :(( 19 5 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Sanki o takım fb gelirleri ile takımı yürütüyor algınız bozgunculuğunuz ve de başlığınız batsın sizin 16 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ya Torreira karşılık,medinayı isterse Galatasaray. O? 6 6 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Galatasaray torreia satmaz emin olabilirsiniz sadace onlar gündeminde olabilir 5 6 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    tabi tabi?? 6 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEVIN VERDIGI PARA DUNYANIN SAYILI ORTA SAHASI TORERİA ALMAYA YETMEZ 3 4 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    ziyaaaaaaa 3 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Habere bak 32 çek 3 3 Yanıtla
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