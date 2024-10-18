Lucas Torreira, Fenerbahçe\'nin parasıyla Galatasaray\'dan ayrılıyor

Spor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Arjantin'den gelen transfer haberleri, Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından olan Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali gün geçtikçe arttırıyor.

BOCA'NIN İLK HEDEFİ TORREIRA

Arjantin basınındaki El Crack Deportivo Gazetesi'nden Damian Rancez'in aktardığı bilgiye göre; Boca Juniors, Lucas Torreira'nın transferi için önemli bir yol kat etti. Rancez, alternatifi Paredes olsa da Uruguaylı yıldızın transfere daha yakın olduğunu belirtti. Ayrıca Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin bu transferdeki ısrarının da önemli rol oynadığının altı çizildi. Güney Amerika'dan gelen son haberler, Boca'nın transferdeki ilk hedefinin Torreira olduğu yönünde.

TORREIRA İÇİN MEDINA FENERBAHÇE'YE SATILACAK

Öte yandan Arjantin ekibinde düzenli olarak forma giyen orta saha oyuncusu Cristian Medina da Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Torreira'nın bonservisi için kapıyı 10 milyon dolarlık bir teklifle çalması beklenen Boca, bu maliyeti karşılayabilmek için önce Medina'yı sarı-lacivertlilere satmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE YAZDAN BERİ TALİP

Fenerbahçe, yaz aylarında da 22 yaşındaki Arjantinli ön libero için Boca'nın kapısını çalmış ve günler süren pazarlıklar herhangi bir sonuca bağlanamamıştı. Medina'nın sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olması halinde Boca da Torreira için Ocak ayında bastıracak.

Cristian Medina

RİQUELME İLE TORREIRA SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Dünyanın birçok ülkesinde spor yayını yapan ESPN'in Arjantin'deki kanalında da Torreira ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme arasındaki samimiyete dikkat çekildi. Canlı yayında geçilen bilgiye göre Riquelme, yaklaşık 1 yıldır Torreira ile temas halinde. Boca'nın, 2025 yılı içerisinde Uruguaylı orta sahanın transferini bitirmeyi net olarak hedeflediği ifade edildi.

TORREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Lucas Torreira, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.