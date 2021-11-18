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Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok

18.11.2021 13:00
Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok

"İnandığımız sürece yapamayacağımız şey yok""İnşallah kazanırız da golü kim atarsa atsın""İşler bizim için bu son süreçte iyi gitmedi""Performansımın iyi olduğunu söylemek için erken""Milli takıma çağırılmayı bekliyorum""Sonuç alamadık ama abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe...

"İnandığımız sürece yapamayacağımız şey yok"

"İnşallah kazanırız da golü kim atarsa atsın"

"İşler bizim için bu son süreçte iyi gitmedi""Performansımın iyi olduğunu söylemek için erken""Milli takıma çağırılmayı bekliyorum""Sonuç alamadık ama abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe yok""Kötü günlerde birbirimize sarıldığımız sürece bizi kimse yıkamayacak"

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ İSTANBUL  - Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Tüm odaklanmamız bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig uzun bir maraton. Geçen sene son 10 haftada 8 puan farkı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey yok" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Gerçekleştirilen antrenmanın ardından Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak olan derbiyle ilgili olarak düşüncelerini paylaşan Mert Hakan Yandaş, "Türkiye'nin en önemli maçlarından birisi. Camiamız ve taraftarlarımız ayrıca bizler açısından da çok büyük önem taşıyor. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Maçı ilk günden beri takım olarak yaşıyoruz. İnşallah pazar günü bizim için güzel olur ve mutlu olarak evimize döneriz" diye konuştu."İNANDIĞIMIZ SÜRECE YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"Ligin uzun bir maraton olduğunu ve puan farkının kapanabileceğini vurgulayan Yandaş, "Kırılgan bir dönem yaşadık. Antwerp maçında onu attığımızı düşünüyorduk ama Kayserispor karşısında şanssız bir maç oynadık. 4 tane topumuz direkten döndü, penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içerisinde oluyor, bahanelere sığınmıyoruz. Onları unutmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Tüm odaklanmamız bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig uzun bir maraton. Geçen sene son 10 haftada 8 puan farkı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı."İNŞALLAH KAZANIRIZ DA GOLÜ KİM ATARSA ATSIN"Takım içerisindeki herkesin derbide gol atmaktan ziyade galibiyet almayı istediğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Gol çok önemli bir şey. Futbolun meyvesi ve hepimiz çok isteriz ama bundan önemlisi takımın kazanması. Takım içerisinde herkesin gol atmaktan ziyade takımın kazanmasının daha önemli olduğunu düşündüğünü hissediyorum. Çünkü herkesin temennisi, 'İnşallah sen atarsın' şeklinde. İnşallah kazanırız da kim atarsa atsın" şeklinde konuştu."İŞLER BİZİM İÇİN BU SON SÜREÇTE İYİ GİTMEDİ"Son haftalarda gelen puan kayıplarından dolayı taraftarın verdiği tepkiye de değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Biz zaten işlerin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız. Tabii ki işler bizim için bu son süreçte olumlu gitmedi. Bu kadar abartılacak bir süreç yok. Bu Fenerbahçe'nin üzerine daha çok yapılıyor. Geçen sene de söylemiştim, maalesef kulübün büyüklüğünden dolayı üzerine gelen baskı ve algılar daha fazla. Bunu içeride kendimiz halletmeliyiz. Taraftarımız tabii ki üzülüp bize isyan edebilir, çok normal. İyi sonuç almadığımız sürece bu futbolun doğasında var. Olumlu eleştirileri alıp, önümüze bakıp, birlikte hareket edip iyi sonuçlar almaya başlamamız lazım" açıklamasında bulundu.Mert Hakan Yandaş, derbide taraftarlarının olmamasına rağmen onların desteğini hissedeceklerini söyleyerek, "Biz onları her zaman yanımızda hissedeceğiz. Biz hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey var, kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek. İnşallah kazanmak istiyoruz" dedi."PERFORMANSIMIN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"Mert Hakan Yandaş, bireysel performansıyla ilgili olarak ise, "Sezon başı iki kere sakatlık yaşadım. Şu anda da performansımın iyi olduğunu söylemek için erken. Süreklilik gerekiyor. İnşallah üzerine koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILMAYI BEKLİYORUM"A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmak için oynayacağı play-off maçlarıyla ilgili olarak ise Yandaş, "Kardeşlerimi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. İnşallah bunu Dünya Kupası'na giderek taçlandırırlar. Yüreğimiz hep onlarla. Ben de milli armaya hizmet etmek isterim. Açıkçası ben de çağırılmayı bekliyorum" şeklinde konuştu."SONUÇ ALAMADIK AMA ABARTILDIĞI KADAR KÖTÜ OYNAYAN BİR FENERBAHÇE YOK"Orta saha oyuncularının ligde asist katkısı sağlayamaması üzerine gelen bir soruya ise tecrübeli oyuncu şöyle cevap verdi: "Bu bir takım oyunu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de gole katkı vermek isteriz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu üst seviyeye çıkarırız. Şu anda eksiklik olarak görülüyor ama bence yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Çizilen kötü bir senaryo yok. Sonuç alamadık ama abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe yok.""KÖTÜ GÜNLERDE BİRBİRİMİZE SARILDIĞIMIZ SÜRECE BİZİ KİMSE YIKAMAYACAK"

Mert Hakan Yandaş, takım içerisinde yaptıkları konuşmalarda birlikte hareket etmelerinin önemine değindiklerini söyleyerek, "günden bugüne kadar birlikte hareket etmeyi ve bu sezonu en yukarıda bitirmeyi konuştuk. Kötü günlerde birbirimize sarıldığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Başkanımız da bizimle aynı fikirde, bize destek oldu. Bu maçı kazanmaktan başka çıkarı olmayan bir camiayız. İnşallah maçı kazanıp burada hep birlikte eğleniriz" açıklamasında bulundu.

Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok
Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok
Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş: Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok - Son Dakika Spor


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