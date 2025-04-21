Mesir Kupası Heyecanı Manisa'da Yaşandı - Son Dakika
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Mesir Kupası Heyecanı Manisa'da Yaşandı

Mesir Kupası Heyecanı Manisa\'da Yaşandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları, 138 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Skeet ve Trap kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda şampiyonlar belirlendi.

21.04.2025 11:52  Güncelleme: 11:55
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık Federasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Manisa merkez ve Salihli'deki poligonlarda düzenlenen Trap ve Skeet kategorilerinde 138 sporcu mücadele etti.

Manisa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa, Eskişehir Denizli, Burdur, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Düzce'den 138 sporcunun katıldığı Mesir Kupası'nda şampiyonlar belli oldu. Manisa merkezde Skeet, Salihli'de ise Trap kategorilerinde mücadele edildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ile Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Tevfik Eraslan da müsabakaları takip etti. Mesir Kupası'nın kapanış günü ile birlikte Manisa merkezde Skeet kategorisi Büyük Erkeklerde Ahmet Erkeç, Veteranlar kategorisinde Yusuf Karamuk, Genç Kadınlarda Aleyna Tutal ve Genç Erkeklerde Yunus Emre Öztenekeci şampiyonluğa uzandı. Salihli'de düzenlenen Trap kategorisinde ise Ulusal Lig Birincisi Tayfun Çakır, Bölgesel Lig Birincisi Cihan Özel, Genç Kadınlarda Meryem Demiralay müsabakalar sonunda zirvede yer aldı.

"Mesir Şenlikleri kapsamında adına yakışır bir yarışma oldu"

Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Tevfik Eraslan, "Bu yarışma için desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ediyorum. Manisa'mız için büyük önemi olan Mesir Festivali kapsamında adına yakışır bir yarışma oldu. Manisa'mızın ve Mesir Festivalimizin adını tüm Türkiye'ye bir kez daha duyurmamızı sağladıkları için Manisa Atıcılık İl temsilcisi olarak kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah seneye tekrar burada oluruz"

Büyük erkeklerde şampiyon olan Ahmet Erkeç, "İzmir sporcusuyum. Manisa'ya Mesir Kupası'na katılmak için geldik. Birinciliği hak ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah seneye tekrar burada oluruz. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Mehmet Palabıyık'a teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel bir etkinliğe davet ettiler. Şampiyon olmak gurur verici. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Veteranlar kategorisinde birinci olan Yusuf Karamuk, "Burada düzenlenen bütün etkinliklere katıldım. Birçok sporcunun yetişmesine emek verdim. Bu yüzden çok mutluyum. Bu işleri kim organize ediyorsa şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mesir Kupası'nda alınan sonuçlar şöyle: "Manisa merkez Skeet kategorisi Büyük Erkekler: 1. Ahmet Erkeç, 2. Nafiz Önal, 3. Namık Kemal Yılmaz. Veteranlar: 1. Yusuf Karamuk, 2. Mehmet Palabıyık, 3. Serdar Atlıhan. Genç Kadınlar: Aleyna Tutal. Genç Erkekler: Yunus Emre Öztenekeci. Salihli Trap Kategorisi Ulusal Lig Birinciliği: 1. Tayfun Çakır, 2. Serhat Avcı, 3. Alparslan İlkan. Bölgesel Lig Birinciliği: 1. Cihan Özel, 2. Recep Tül, 3. Tevfik Eraslan. Genç Kadınlar: 1. Meryem Demiralay, 2. Aslı Nur Baştürk" - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mesir Kupası Heyecanı Manisa'da Yaşandı - Son Dakika

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