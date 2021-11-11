Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
11.11.2021 00:58
Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi manzarasında çektirdiği fotoğraf, Türkiye'de mizah malzemesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız futbolcuyu fotomontajla Türkiye'den başka manzaralara yerleştirdi. Yapılan paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi topladı.
Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Roccuzzo'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken Türkiye'de Messi'nin pozunu alaya alan yüzlerce fotomontaj yapıldı.
YAPILAN PAYLAŞIMLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyaya damga vuran paylaşımların ardından Messi ismi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Messi'nin ilgili beğeni yağmuruna tutulan esprili paylaşımların bazıları şöyle:
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