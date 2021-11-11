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Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü - Son Dakika

Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü

11.11.2021 00:58

Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi manzarasında çektirdiği fotoğraf, Türkiye'de mizah malzemesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız futbolcuyu fotomontajla Türkiye'den başka manzaralara yerleştirdi. Yapılan paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi topladı.

Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Roccuzzo'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken Türkiye'de Messi'nin pozunu alaya alan yüzlerce fotomontaj yapıldı.

Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

YAPILAN PAYLAŞIMLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyaya damga vuran paylaşımların ardından Messi ismi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Messi'nin ilgili beğeni yağmuruna tutulan esprili paylaşımların bazıları şöyle:

Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü

Eyfel Kulesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü - Son Dakika
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