Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı

Messi\'nin Trump ile görüşmesi İran\'da protestolara yol açtı
08.03.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin şampiyonluk kutlamaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi, İran'da tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı çocukların Messi formalarını yakarak protesto ettiği görülürken, spor ile siyaset arasındaki ilişki bir kez daha gündeme geldi

Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin, şampiyonluk kutlamaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi İran'da tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı çocukların Messi formalarını ateşe vererek protesto ettiği görüldü.

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı

BEYAZ SARAY'A GİTTİLER

Inter Miami takımı, kazandığı kupa sonrası geleneksel şampiyonluk kabulü kapsamında Beyaz Saray'a davet edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ağırladığı takımın kaptanı Lionel Messi'nin Trump ile tokalaşması, birlikte fotoğraf vermesi, Trump'ın savaşla ilgili sözlerini alkışlaması özellikle Orta Doğu'da sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı

FORMASINI YAKTILAR

İran'da Messi hayranı bazı çocuklar ünlü oyuncunun formalarını çıkararak ateşe verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, olay spor dünyasında da dikkat çekti.

Bazı İranlı gruplar, Messi'nin Trump ile bir araya gelmesini eleştirerek bunu siyasi bir tavır olarak yorumladı.

Donald Trump, Lionel Messi, Sosyal Medya, Beyaz Saray, Politika, Siyaset, Dünya, Miami, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Conte, Elif Elmas’a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz Conte, Elif Elmas'a övgü yağdırdı: Heykelini dikmeliyiz

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol! Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:26:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Messi'nin Trump ile görüşmesi İran'da protestolara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.