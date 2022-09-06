Michy Batshuayi: Sabırsızlıkla takımım için gol atmayı bekliyorum

" Michy Batshuayi, Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyorum. Bana göstermiş olduğunuz sevgiyi ben de aynı şekilde sizlere iletmek istiyorum. Birlikte kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Batshuayi, her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduklarını vurguladı. Taraftarlara teşekkür eden Batshuayi, "Öncelikle sizlerin aracılığıyla taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve bundan dolayı oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en iyi performansla onlara iyi bir karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.