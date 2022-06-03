Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı - Son Dakika
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Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı

03.06.2022 23:52
Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı

Türkiye ile Çin arasında Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener damga vurdu. Maç esnasında Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer, karşılaşma sırasında Doğu Türkistan bayrağı açarak slogan atmaya başladılar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin ile karşılaştı. Filenin Sultanları'nın 3-1 mağlup olduğu müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tribünden izledi.

AKŞENER'İN GRUBU DOĞU TÜRKİSTAN BAYRAĞI AÇTI

Maç sırasında Meral Akşener, voleybol maçına damga vuran bir eyleme imza attı. Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer, karşılaşma sırasında Doğu Türkistan bayrağı açarak slogan atmaya başladılar.

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti

"MAÇ BOYUNCA BURADA KALACAK"

Emniyet güçlerinin müdahale girişimine partililer engel olurken, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda "Türkiye Çin voleybol maçındayız. İndirmemizi istemişler, maç boyunca burada kalacak…" denildi.

Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti
Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti
Milli maça damga vuran olay! Meral Akşener ve beraberindeler Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'i protesto etti
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Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı

Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı - Son Dakika


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