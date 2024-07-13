Milli Sporcu Tubay Erdal, Sakatlık Nedeniyle Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Sporcu Tubay Erdal, Sakatlık Nedeniyle Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı

Milli Sporcu Tubay Erdal, Sakatlık Nedeniyle Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen maratonda şampiyon olan milli sporcu Tubay Erdal, sakatlanması sonucu 2024 Olimpiyat kadrosundan çıkarıldı ve sporu bırakmak zorunda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak göreve başlayan Erdal, artık kendisi gibi başarılı sporcular yetiştireceğini belirtti. Erdal, 16 yıllık spor geçmişinde birçok kız çocuğuna rol model olduğunu ve Erzurum'da atletizm ve jimnastik alanında öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

13.07.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da 2022 yılında düzenlenen maratonda 2 saat 34 dakika koşup Kenyalı atletleri geride bırakarak şampiyon olan milli sporcu Tubay Erdal (29), sakatlanınca 2024 Olimpiyat kadrosundan çıkarıldı hem de sporu bırakmak zorunda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak işe başlayan Tubay Erdal, "Ölümüne koştuğum Sofya maratonunda en iyi derecemi yaparak şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarına kazanmayı hak ettim ama yarıştan sonra kasığımdaki sakatlık nüksetti ve sporu bırakmak zorunda kaldım. Artık kendim gibi başarılı sporcular yetiştireceğim" dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan Feride- Celal Erdal çiftinin sekiz çocuğundan 7'ncisi olan Tubay Erdal, ailenin tek sporcu ve okuyan çocuğu. Tubay Erdal, 12 yaşında iken Karayazı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir sosyal projede beden eğitimi öğretmeni Salih Şen'in isteği üzerine katıldı. Spor ayakkabısı olmadığı için 300 öğrencinin katıldığı yarışta kara lastikleri ile koşan Erdal şampiyon oldu. Ailesinin başta spor yapmasına izin vermediği Tubay Erdal, art arda kazandığı şampiyonluklarla onların da desteğini aldı. Spor lisesini kazanarak Erzurum'a gelen ve yatılı okumaya başlayan Tubay Erdal, katıldığı yarışmalarda yine büyük başarı gösterince hem milli takıma girdi hem de birçok kulüp kendisini transfer etmek istedi. Erzurum İl Özel İdaresi, Beşiktaş, Bursa ve Kasımpaşa gibi birçok kulüp adına koşan Tubay Erdal, 2013 yılında Antalya'da dünya dağ kros seçmesinde birinci oldu. Polonya'da 43 ülkeden sporcunun katıldığı dünya gençler şampiyonasına üçüncü oldu. 2014'de Balkan krosta ikinci, 2015 Romanya'da Balkan krosta üçüncü, 2016 da Avrupa büyükler yarı maraton 21 kilometrede takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

COVİD İLE MÜCADELE ETTİ

Katıldığı dağ koşularında da birçok başarı elde ettiğini belirten Tubay Erdal, "10 bin metre Avrupa şampiyonasında final koştum en iyi derecemi elde ettim. Finalde sonra ilk maratonum Prag maratonunda 2 saat 50 dakika sürede 42 kilometre koştum. Bu benim için ilk deneyimdi dana sonra Kenya'da 50 günlük bir milli takım kampından sonra Almanya Duesseldorf'ta 2 saat 39 dakika koştum sonra artık olimpiyatlara yavaş yavaş yaklaştım ve Covid'e yakalandım. Milli takım kampında kaldığımız otel odasında izole oldum o sırada İstanbul maratonuna hazırlanıyordum. Dışarı çıkamadığım için odada antrenman yaptım. Covid beni çok etkiledi ama pes etmedim. İyileştikten sonra katıldığım İstanbul maratonunda şampiyon oldum. Olimpiyat katılmak için çok puan topladım. Etiyopya'ya kampa gittim sonra Covid'den dolayı yarışlar hep iptal edildi. Benim sakatlığım başladı ve yurt dışı yarışım iptal oldu. Trabzon'da seçmede sonlara doğru bacağımı çeke çeke üçüncü oldum. Maratona 9 ay ara vermek zorunda kaldım ve 2020 olimpiyatlarına gidemedim. Sakatlıktan daha sonra düzeldim ilk Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Trabzon'da sonra Sofya maratonuna hazırlandım 2022 yılında ve Sofya'da şampiyon oldum. Hava koşulları soğuk yağmurlu olduğu için Kenyalı atletleri geride bırakarak en iyi derecemi elde ettim. 2 saat 34 dakikada 2024 olimpik kadroya girdim. Yarıştan sonra kasığımda kronik sakatlık yaşadım ve sürekli başa sarıyordu. Psikolojik olarak çok zorlandım ve bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINA ROL MODEL OLDU

16 yıllık spor geçmişinde birçok kız çocuğuna kırsal kesimden çıktığı için rol model olduğunu ifade eden Erdal, "Onlar da spora başladı ve birçok dünya Avrupa Balkan şampiyonu oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak göreve başladım. Burada atletizm ve yan branşım olan jimnastikte öğrenciler yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan, Atletizm, Erzurum, Sofya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcu Tubay Erdal, Sakatlık Nedeniyle Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Sporcu Tubay Erdal, Sakatlık Nedeniyle Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement