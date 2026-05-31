Montella: Dünya Kupası Hayalimiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Ozan Kabak ve Deniz Gül, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Vincenzo Montella, "Bizim haftamız yoğun geçti. Keyifli bir hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu anda normale döndü. Antrenmanlara başlayabildi. Ben kendisiyle alakalı acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Takımdan ayrı antrenman yaparken sakatlık yaşayan Mustafa var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz. Arda'yı çok iyi gördüm. Gayet iyi durumda. Kenan o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Acele etmeden riske etmek istemiyoruz. Herkes Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Bazı arkadaşlar bizimle olmayacak. Büyük bir sorumluluk ama futbol bu, bazı kararlar vermek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI BÜYÜK BİR ORGANİZASYON'

Dünya Kupası'nda farklı ekollerden takımların yer aldığını dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Kupası büyük bir organizasyon. Farklı ülkeler var. Avrupa Şampiyonası'na nazaran daha çok farklılık görüyoruz. Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı seçmemizin nedeni Avustralya ile benzer futbol oynadıklarını tespit ettik. İkinci maç Venezuela ile. Farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerika'dan bir rakiple oynamamışız. Bu tarz rakiplerle hazırlık maçları oynarken ilerde karşılaşabileceğimiz takımlara göre karar alıyoruz."

'DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN ÇOCUKLUK HAYALİ'

Dünya Kupası'nın herkesin çocukluk hayali olduğunu bunun yanında Türkiye'ye karşı da sorumlulukları olduğunu belirten Montella, şöyle konuştu:

"2.5 sene öncesinde kadar daha gençtik. Biz bu turnuvaya hazırlanırken, ülkemizi temsil etme bilincinde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Hepimizin çocukluk hayali ama Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'GEÇMİŞTE OLAN BAŞARI HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR VE MUTLU EDİYOR'

Dünya Kupası formatında yapılan değişiklikle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman iyisini hedeflemeye çalışıyorlar. En son örnek olarak, Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı. Bu tarz yeni kurallara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Futbolcularımız, benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Onlara video göstermenize gerek yok. Bazıları çocuktu, bazıları doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben tarihimizi çalıştığım için biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. Hepimizin bu bilinçle hareket ediyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE GRUPTAN ÇIKMAK'

Futbolun en iyilerinin Dünya Kupası'nda olacağını söyleyen Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çok hayalperest bir insanım. Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Bu benim DNA'mda var. Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak. Ondan sonra da adım adım ilerlemek. Grubumuz dengeli bir grup. Dünya Kupası'nda futbolun en iyileri orada. Futbol enstantane oyunudur. Bir anlık aksiyonla her şey değişebilir."

Yarın oynanacak maçta farklı isimlerin görev yapabileceğine dikkat çeken Montella, her maçta hem Türkiye hem kendilerini temsil ettiklerini bunun için de en iyi sonucu almak istediklerini dile getirdi.

'2002 yılında Dünya Kupası'nda oyuncu olarak boy gösteren Vincenzo Montella'nın şu andaki Dünya Kupası'nda oyuncularına ne söylerdi' yönünde gelen soru üzerine Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim Dünya Kupası'nda. Kendime oynamalısın derdim."

OZAN KABAK: EN İYİSİ KİMSE O OYNAYACAK, DİĞERLERİ DE ONU DESTEKLEYECEK

24 yıl sonra kupaya katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ozan Kabak, "Çok heyecanlıyız. 24 yıl sonra ilk kez katılıyoruz. Bunun heyecanını tarifi edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım güzel bir turnuva geçiririz. Burası milli takım. Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Elimizden geleni yapacağız. En iyisi kimse o oynayacak, diğerleri de onu destekleyecek" diye konuştu.

'HER MAÇ GELİŞİYORUZ'

Her maç geliştiklerini belirten Ozan Kabak, "Güzel bir sezon geçirdim. 1.5 sene sakattım. Sonrasında güzel bir şekilde geri döndüm. Çalışmalarının karşılığını aldım. Çok mutlu ve gururluyum. Sürekli kendini geliştiren bir milli takım var. Hocamız çok güzel bir ortam oluşturdu. Her maç gelişiyoruz. Bu turnuva öncesinde her şey çok güzel gidiyor. Hocamız izin de verdi turnuva uzun olacağı için ailemizle vakit geçirmemiz için. Bundan sonra yavaş yavaş havaya girip en iyi şekilde turnuvayı geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN GÜZEL BİR KARİYER PLANIYDI'

Avrupa'daki 8'inci yılını geçirdiğini hatırlatan tecrübeli savunma oyuncusu, "Avrupa'da 8'inci senem oldu. 4, 5 takımda forma giydim. Şimdi de sözleşmemi uzattım. Ülkemiz gururla temsil ediyorum. Benim için güzel bir kariyer planıydı. Dünya Kupası benim çocukluk hayalim. Her futbolcunun belki 1 kez başına gelecek bir olay. Tam olarak milli takıma konsantreyiz, kulüp takımlarını bir kenara bıraktık" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getiren Ozan Kabak, sonrasında adım adım gideceklerini söyledi. Kabak, "Her maçtan sonra rakibin hücum oyuncularını analiz ediyoruz. Şu an 15 gün var. O sayfayı açmadık. Yarınki maçı analiz ediyoruz. ABD maçı değil de sıradaki maç daha önemli. Maç maç bakacağız. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'İNŞALLAH BİZ DE KENDİ TARİHİMİZİ YAZMAK İSTİYORUZ'

Daha önce dünya üçüncüsü olan milli takım oyuncularının idolleri olduğunu belirten Ozan Kabak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2002 jenerasyonu bizim idollerimiz. Biz kendi izimizi bırakmak istiyoruz. Bizim için büyük ilham kaynakları. Geçtiğimiz gün Rüştü abi ve Bülent abi geldi. Onları her yerde görüyoruz. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazmak istiyoruz."

DENİZ GÜL: ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VE HEDEFLERİM VAR

Büyük hayalleri ve hedefleri olduğunu belirten Deniz Gül, "Her zaman sahada en iyisini vermeye çalışıyorum. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. 2002 yılında ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı.