Nelson Semedo: Fenerbahçe Türkiye'nin En Büyük Kulübü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nelson Semedo: Fenerbahçe Türkiye'nin En Büyük Kulübü

Nelson Semedo: Fenerbahçe Türkiye\'nin En Büyük Kulübü
03.08.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo, takımın büyüklüğünü ve taraftarın önemini vurguladı.

FENERBAHÇE'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyordum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de çok iyi karşılandığının altını çizerek sözlerine başlayan Nelson Semedo, duygu ve düşüncelerini, "Buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum. Aynı şekilde Talisca'yı da tanıyordum. Gelmeden önce onlarla konuşmuştum ama sadece onlar değil, tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi şekilde karşıladılar. Geçen gün ilk takım idmanıma çıktım ve kendimi çok iyi hissettim. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim." sözleriyle aktardı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen başarılı futbolcu, "Talisca'yla konuştuğumda zaten buraya geleceğim kesinleşmişti. Kesinleşmeden önce kendisiyle konuşmamıştım. Ama zaten buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda Mourinho gibi Portekiz'den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da çok güzel ve önemliydi benim için. Başka imkanlar da vardı ama menajerime Fenerbahçe'ye gelmek istediğimi, şampiyonluk için savaşmak istediğimi, şampiyonluklar kovalayan bir takımda oynamak istediğimi söyledim. Bunun için de şu anda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İngiltere'den de teklif vardı, başka teklifler vardı fakat ben kabul etmedim. Premier Lig'den böyle bir teklif geldiği zaman çoğu oyuncu için reddetmesi zordur ama ben buraya gelmek istediğime karar verdim. Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe'ydi." ifadelerini kullandı.

Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçıyla ilgili Semedo, "Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100'ünü değil, %200'ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek." açıklamasında bulundu.

Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, "Taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler çünkü bizim bu sezon onlara hiçbir sezon olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel hedefler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Tabii ki biz oyuncuların da ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ki hem onlar bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim." değerlendirmesini yaptı.

Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerle aktardı: "Saha içerisinde konsantrasyonumu her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Değmeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor."

Son olarak taraftara seslenen Nelson Semedo, "Her zaman bizim yanımızda olun, bizim için itici güç olun. Bizler futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her zaman maksimum performansımızı sergileyeceğiz ama onların varlığı bizim için çok önemli. Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor, bu kulüp Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmayı hak ediyor ki biz de bunun için zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha içerisinde bizler oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı başarabilmek için. Ondan sonra da yıl boyunca ana hedefimiz için çalışacağız, bu da tabii ki lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Bu yolda onlara ihtiyacımız var çünkü bu uzun yolculukta onlar bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olacaklar ve eminim ki bizler de saha içerisinde onların göstermiş oldukları sevgi ve güvene en iyi şekilde karşılık vereceğiz. Başarılı olabilmek için onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman yanımızda olmalarını rica ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Türkiye, Nelson, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nelson Semedo: Fenerbahçe Türkiye'nin En Büyük Kulübü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

13:04
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
12:29
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
11:42
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
11:24
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
11:16
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
09:28
Altın yatırımcısına kazandırdı İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Altın yatırımcısına kazandırdı! İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 13:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: Nelson Semedo: Fenerbahçe Türkiye'nin En Büyük Kulübü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.