Nesine 3. Lig gruplarında 19. hafta müsabakaları sona erdi.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Düzce Can Düzcespor-23 Elazığ FK: 1-0
Karşıyaka- Artvin Hopaspor: 1-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor: 0-2
Anadolu Üniversitesi- Belediye Kütahyaspor: 2-2
Muşspor- Bursaspor: 1-1
Ergene Velimeşespor- Kırşehir Futbol: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1
Bornova 1877-Kuşadasıspor: 0-4
2. Grup:
Balıkesirspor-Silivrispor: 4-0
Smart Holding Çayelispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Muğlaspor: 0-1
Tire 2021-Yurt Er Amasyaspor: 1-2
İnegöl Kafkasspor-T.Metal 1963: 2-0
Adıyaman FK- Fatsa Belediyespor: 0-1
Nevşehir Belediyespor- Uşakspor: 1-2
3. Grup:
1923 Mustafakemalpaşaspor-52 Ordurspor: 1-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Osmaniyespor: 1-1
Viranşehir Belediyespor- Pazarspor: 1-3
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Aliağaspor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09-Çankayaspor: 0-0
Küçükçekmece Sinopspor- Alanya 1221: 2-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Çorluspor 1947: 1-0
Bayburt Özel İdare- Karabük İdmanyurdu: 1-0
4. Grup:
Sebat Gençlikspor-Kolibri Ağrı 1970: 3-0
Zonguldakspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2
Niğde Belediyespor- İzmir Çoruhlu FK: 2-2
Orduspor 1967- Bursa Nilüfer: 1-1
Mardin 1969-Polatlı 1926: 3-0
Denizlispor-Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1
7 Eylül Turgutlu 1984- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4
Kırıkkale FK- Edirnespor: 0-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 19. Haftada Sonuçlar - Son Dakika
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