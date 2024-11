Nuri Şahin, Süper Lig\'in yıldızına kafayı taktı

Spor

Salgın can almaya devam ediyor

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Gedson Fernandes'in talipleri her geçen gün artıyor. Portekizli orta sahaya hem Premier Lig'den hem de Bundesliga'dan ciddi talipler var. Bunlardan bir tanesi de Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

Özellikle Alman devi Borussia Dortmund'un Gedson Fernandes için Beşiktaş ile temasta bulunduğu ve Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin'in Gedson'u mutlaka takımında görmek i

stediği kaydedildi. Genç teknik adamın söz konusu transfer için yönetiminden özel talepte bulunduğu da aktarıldı.

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Gedson'u satmayı düşünmeyen Beşiktaş, Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Sebebi ise 25 yaşındaki futbolcu satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'lik dilimi Benfica'ya, geri kalan para da Bankalar Birliği'ne gidecek olması. Yönetim bu nedenle satışına onay vermeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon oyun içindeki etkisinin yanı sıra gol yollarında da çok etkili olan Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Gedson'un siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.