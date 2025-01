Okan Buruk: Burayı önemseyecek ve sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor (METİN EKLENDİ)

Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması 8'inci hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Kazandığımız taktirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liginde 2'nci sırada. Avrupa Ligi'nde son üç maçını kaybetti. Oyun ve futbol kalitesi olan bir takım. Hollanda'nın en büyük kulüplerinden biri. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri. Böyle bir takıma karşı oynamak burada bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDA KONUMUZ TRANSFER DEĞİL'

Transferde geç kalındı mı sorusuna ise Okan Buruk, "Şu anda konumuz transfer değil. Tek gündemimiz Ajax maçı. Bu maçı kazanıp ilk 8'e girmek. Ondan sonra da transfer için önümüzde süre var. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ VE YÖNETİMİMİZ İYİ NİYETLE ÇALIŞIYOR'

Genel bir değerlendirmede bulunan Buruk, "Akıl sağlığımız gayet yerinde. Puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı ne kadar güçlü bir oyun oynadığımızı ve iyi oyuncularımızın olduğunu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu devam ettireceğiz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlandığı, kadro sıkıntısı çektiğimiz dönemler de oluyor. Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimizin iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Burayı önemseyecek ve sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif. Ben oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'ye sorulan, "Galatasaray'ı kıskanıyor musunuz?" sorusunun Okan Buruk'a söylenmesi üzerine Buruk, "Bu kadar önemli oyuncularla herkes çalışmak ister. Çok önemli oyunculara sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Farioli, Türkiye'de çalıştı. Oradaki kadro kalitesiyle buradaki kadro çok farklı. Çok önemli oyuncularla çalışıyor. Galatasaray olarak Türkiye'de kadromuzun değerini az biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

DRİES MERTENS: TÜRKİYE GERÇEKTEN MUHTEŞEM BİR ÜLKE

Yabancı basının, "Türkiye'de ne kadar mutlusun?" sorusu üzerine Mertens, "Bence ne kadar mutlu olduğumu görebiliyorsunuz. Türkiye gerçekten muhteşem bir ülke. Tabii ki Napoli'de çok güzeldi ama Türkiye'de gerçekten kendimi çok mutlu hissettiğim bir yer. Muhteşem bir kulüpte oynuyorum. Bu kadar büyük ve güçlü olduklarını bilmiyordum. Türkiye gerçekten yaşamak için harika bir ülke" dedi.

'HAKKIMDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLENİYOR'

Yabancı basının, Galatasaray sorusu üzerine tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de Mert ve Enes ismi çok kullanıldığı için insanlar beni benimsedi. Hakkımda çok güzel şeyler söyleniyor. Böyle şeyler yaşamak gurur verici. Napoli'de de güzel anlar yaşadım. Türkiye'de de yaşadığım anları yaşlanınca anlatacağım" diye konuştu.

'YARIN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Sarı-kırmızılı taraftarların verdiği destekle alakalı Belçikalı futbolcu, "Futbolu severek oynuyorum. Bugün otelde taraftarlarımız karşıladı. Onları görmek güzel. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Yarın elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

'RAKİP TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SENDEN DAHA GENÇ OLDUĞUNU GÖRMEK ZOR'

Her anın tadını çıkarttığını dile getiren Mertens, "Ben sadece her günün tadını çıkarıyorum ve nereye kadar gideceğimi göreceğiz. Tabii ki, rakip takımın teknik direktörünün senden daha genç olduğunu görmek zor. O zaman işlerin senin için zorlaşmaya başladığını anlıyorsun. Ancak ben sadece her anın keyfini çıkarıyorum ve ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Ajax maçını değerlendiren Dries Mertens şu ifadelere yer verdi:

"Çok mutluyum. Yedi yıl boyunda Hollanda'da oynadım. Ajax'ın stadında maça çıkmak çok güzel. Kazanmak istiyoruz. Bunun için buraya geldik. Baştan beri ilk 8'e girmek istiyorduk. Umarım kazanırız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

'SEVİYENİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Uzun yıllar burada futbol oynadığını anlatan Mertens, Hollanda'da yedi yıl futbol oynadım. Belçika takımlarından çok Hollanda takımlarını izleyen birisiyim. Çünkü en çok burada futbol oynadım. Seviyenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl PSV çok iyiydi ama Ajax her zaman öyleydi" şeklinde konuştu.

Şampiyon olmayı çok istediğini ifade eden Mertens, "Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Tabii ki şampiyon olmayı da çok isterim. Üç yıl burada olup üç kez şampiyon olmak harika olurdu. Böyle bir şeyi asla bekleyemezdim. Bu yüzden gerçekten çok güzel olurdu" dedi.

Francesco Farioli hakkında konuşan Mertens, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Farioli'yi çok seviyorduk. Kendisinin taktiklerini biliyorduk. Şu anda Ajax'ın taktiklerine uygun oynatıyordu. Ajax gibi bir kulüpte çalışmak kolay değil. Kendisine şans diliyorum. Kendisi çok iyi bir teknik direktör. Futbolla yatıp, futbolla kalkıyor."