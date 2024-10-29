Okan Buruk: Oyunculardan Memnunum - Son Dakika
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Okan Buruk: Oyunculardan Memnunum

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

29.10.2024 00:19
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Okan Buruk: Oyuncuların performanslarından dolayı çok mutluyum

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi durumdayız. Puan olarak rakiplerimizin önündeyiz. Oyuncuların performanslarından dolayı çok mutluyum. Şu anda iyi bir yoldayız" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Okan Buruk, "Yarın ülkemiz için çok önemli, çok değerli bir gün. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Bugün maça gelince kazanmak istiyorduk. Puan farkını açmak istiyorduk. Özellikle bu maçları iyi oynadığımızı hep söyledim. Bu maçların konsantrasyonunun bizim açımızdan iyi olduğunu söylemiştik. Bugün saha içerisinde de aynı şekilde oynadık. Oyun içerisinde daha çok ürettiğimiz yerler olabilirdi. Bazen oyun kurmada ve belki zaman zaman uzun topları fazla kullandığımız düşünülebilir. Ama genel olarak baktığımızda yani öne geçtik. Öne geçtikten sonra da maçın genelinde net pozisyonlar vermedik. 2-0'ı yakaladık. Burada da yine iki forvetle oyunumuza devam ettik. Devamında yaptığımız değişiklikler oldu. Gol yemek istemiyorduk tabii ki. 2-1'e getirmek istemiyorduk. Rakibinizi maçın içerisine alıyorsunuz. Her zaman bu averajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ama genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz, oynadığımız ve maçın genelinde de daha üstün olduğumuz yerler vardı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle merkezi çok etkili kullanan bir takım. Dediğim gibi yani çok net pozisyonlar vermeden burada maçı bitirdik. Geçiş hücumunu da etkili yapıyorlardı. Burada da zaman zaman tabii ki geçiş şansları verdik ama genel olarak baktığımızda maçın sonunda üçüncü golü de bulabilirdik. Bizim açımızdan güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu muhteşem atmosferi yaratan taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'4-4-2'YE GÖRE RAKİBE VERDİĞİMİZ POZİSYON ÇOK AZDI'

Beşiktaş'ın merkezi çok fazla kullanan bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Merkezde kalabalık olan bir takım. Onları daha içeri doğru sıkıştırmak istedim ama tabii hareketli bir rakibe oynadık. Rafa Silva hem kenardaydı hem zaman zaman öne geldi. Orada Barış'ın şaşırdığı yerler oldu. Çok fazla stoperlere baskı üzerinde odaklandığımız yerler oldu ama yani şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani bu iki forvette oyunu bu kadar az rakibinize bu kadar az pozisyon vererek oynamak, tabii ki topu rakibe verdik. Hücumda daha iyi işler yapabilseydik, daha etkili olsaydık skor anlamında da daha yukarılara skoru taşıyabilirdik. Bu dizilişleri oynayacağız. Aslında top bizdeyken saha içerisinde uygulamaya çalıştık. Bugün 4-4-2'ye göre rakibe verdiğimiz pozisyonların çok az olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

'İYİ BİR YOLDAYIZ'

Okan Buruk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Transferlerimiz geliyor. Takım hazırlıyorsunuz. Tatilden dönüyorlar. Yani bizim için en büyük dezavantaj bu. Avrupa Şampiyonası, oyuncularımızın çok geç gelmesi, dinlenememeleri özellikle belirli bölgelerde savunma bölgesinde yaşadığımız sıkıntılar, sezona kötü başlamamızı sağlayan etkenlerden biriydi. Yani bugüne de baktığımız aslında yani yine orijinal sol bekle oynamadık. Savunma anlamında Davinson'un olmadığı maçlarda bizim için çok sıkıntılar başladı. Tabii ki oyun içerisinde yani ligin içerisinde onlar olacak. Avrupa'da zaman zaman bunları yaşayabiliyorsunuz. Ama şu an genel olarak baktığımızda her sakatlıklar dışında form tutan, kazanmaya devam eden bir takımız. Avrupa'da yine gruptaki iddiamız devam ediyor. Hedeflerimiz devam ediyor. Bence iyi yoldayız. Herkes birbirine alışıyor. İyi durumdayız. Puan olarak rakiplerimizin önündeyiz. Bir bay haftası geliyor. Dinlenip tekrar Tottenham maçıyla Avrupa'ya başlayacağız. Oyuncuların performanslarından dolayı çok mutluyum. Bir süreç yaşıyoruz. Aslında yani gelen oyunculara da hep bir süreç vermek gerekiyor. Şu anda iyi bir yoldayız."

Okan Buruk: Oyunculardan Memnunum
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Oyunculardan Memnunum - Son Dakika

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