Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü Hollanda maçının hazırlıklarının başlayacağı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutluluk verici bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okay Yokuşlu, "Bütün milletimiz gibi biz de kutlamalar yaptık. Pek uyuduğumuz söylenemez. Yoldan geldik zaten. Çok mutluk verici. Bütün yüzler gülüyor. Milletimizi, taraftarımızı, mutlu görmek bizi gururlandıran bir şey. Her şey çok güzel" dedi.

"TARİHİ BİR KURTARIŞTI"

Avusturya karşılaşmasının son dakikalarında Mert Günok'un yaptığı kurtarışın müthiş bir kurtarış olduğuna değinen milli futbolcu, "O an hatırlanması ve anlatması zor bir an. Top elinin üstünden geçti ve döndüğümde rakip futbolcuyu Ferdi'nin üzerinde gördüm. Kafayı vurduktan sonra topun Mert ağabeyin eline değdiğini bile görmedim. Tepkilerden anladım kurtardığını. Müthiş bir kurtarıştı. Çocuklarına, torunlarına bile anlatılır. Maçtan sonra pek şey konuşmadık ama onu gördüğümüzde 'ne kurtarış yaptın' diye takılıyoruz. Bence tarihi bir kurtarıştı" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM DAHA ÇOK TURNUVALAR GÖRECEK"

Avusturya galibiyetinin ardından duygu patlaması yaşadığını belirten Okay Yokuşlu, "Turnuvanın içinde olduğumuz için belki çok anlamıyoruz ama çok güzel bir şey. Ben maçlardan sonra duygulandığımı hatırlamam ama son düdükten sonra bir duygu patlaması oldu. Barış da beni yakalamış. Değişik ve güzel duygular. Yolumuzun devam etme ihtimali de var. Bu jenerasyona tarih yazmak da yakışır. Daha çok turnuvalar görecek bu takım" şeklinde konuştu.

Sürekli kendini hazır tuttuğunu aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Bu süre zarfında yapacağım tek şey kendi futboluma odaklanmaktı. Ben de bunu yaptım. 2 sene West Bromwich Albion ile yaklaşık 80 maça çıktım. İstikrarlı performansımı devam ettirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte mili takıma dönmek istedim hep. Böyle bir turnuvada ülkemi temsil etmek benim için daha da önem kazanıyor. Gelmediğim dönemlerde kendi içimde bunu hak ettiğimi ve buraya verebilecek şeylerim olduğunu biliyordum. Geldiğim için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. Süre aldığım zaman bunu tekrar gösterip kendi haklılığımı başkalarının da görmesini istiyorum" sözlerini sarf etti.

Okay Yokuşlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Grup aşamasındayken hepimiz ilk hedefimiz gruptan çıkmak diyorduk. Bunu gerçekleştirdik. Son 8 takımın arasındayız. Diğer takımlar da Avrupa'nın elit takımları. Bu saatten sonra her şey olabilir. Hiçbir takım yenilmez değildir. Bize göre zor bir maç olacak ama ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız. Hayallerimiz var ama ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım."

"SKORU KORUMAK İÇİN SAVUNMA YAPIYORSUNUZ"

Maça savunma yapmak için çıkmadıklarını söyleyen Okay, "ikinci yarı maç olması gerektiği gibi oldu. Erken golle öne geçtik, 2-0'ı bulduk. Aynı durumda biz de olsaydık onları geriye yaslardık. Orada biraz geriye çekilmek ve skoru korumak için savunma yapıyorsunuz. Takım olarak kalecisinden en ucuna sağlam durmak çok önemliydi. Bunu gösterdik" diyerek sözlerini noktaladı.

ORKUN KÖKÇÜ: ARKA ADALEMDE SIKINTI VARDI AMA CİDDİ DEĞİL

Ciddi bir sakatlığının olmadığından bahseden Orkun Kökçü, "Arka adalemde bir sıkıntı vardı ama ciddi bir şey değil. Daha çok kramp diyebiliriz, durumum iyi. Cezalıyım ama takım arkadaşlarıma yardım edeceğim ve bu turu da geçeceğiz" dedi.

23 yaşındaki futbolcu, çok fazla uyuyamadığını ve Avusturya karşılaşmasının ardından Ferdi Kadıoğlu ile değerlendirmeler yaptıklarını da söyledi.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDERİM"

Maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini tebrik ettiği aktaran Orkun, "Hakan ağabeyin açıklamalarını gördüm. Maçtan sonra da bana iyi bir maç çıkardığımı söyleyip, tebrik etti. Milli takımla kulüp arasında çok değişiklik var. Kulüpte her gün antrenmanlara çıktığında alışabiliyorsun, daha az baskı oluyor. Milli takımda zor oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapamaya çalışıyoruz. Dün benim için de güzel bir maç oldu. İyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Umarım böyle devam ederim" ifadelerini kullandı.

"2008'İ ÇOK İYİ HATIRLIYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı maçlar hakkında konuşan milli futbolcu, "2008'de 7 yaşındaydım ama maçları hatırlıyorum. O dönem ağabeyimle hayalini kurardık; 'Avrupa şampiyonasına katılıp, yarı finale kalsak nasıl bir duygu olur' diye. Maçtan sonra da Hollanda'da Türk Mili Takımı yendikten sonra herkes toplanır ve kutlama olur. Biz de oraya giderdik. 2008'i çok iyi hatırlıyorum. Sosyal medyada da aynı görüntüleri görüyorum" sözlerini sarf etti.

Orkun sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Başlangıçta maç öncesi de Mert Müldür ile bu konu hakkında konuşmuştuk. Avusturya'ya karşı erken gol yemiştik, rövanşı almak istiyorduk. İlk dakika gol oldu, bu bize motivasyon ve güç verdi. İlk dakikada 1-0 olunca daha da özgüven geliyor, daha rahat futbol oynuyorsun. İkinci yarıda da erken golle 2-0 oldu. 2-1'den sonra heyecanlandık biraz ama defansımız da iyi performans sergiledi. Her şey güzle oldu bizim için."

"İKİNCİ OLMAMIZ ŞANS DİYEBİLİRİZ"

Gruptan ikinci olarak çıkmanın bir şans olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, "Bizim için bir şans bu, bunun farkındayız. Hollanda, İngiltere, İsviçre onlar da güçlü. Ama diğer taraf daha güçlü gibi. İkinci olmamız şans diyebiliriz ama turnuvayı kazanmak isteyince her rakibi yenmek gerekiyor. Biz kim gelirse yenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hollanda'ya karşı forma giyemeyeceği için üzgün olduğunu belirten Orkun, "Bu maç oynamak isterdim çünkü Amsterdam'da kaybettiğimiz maçta oynamıştım ve o hissi asla unutmayacağım. Ne yazık ki oynamıyorum. Benim için hayal kırklığı diyebilirim ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu maçı da yeneceğiz. Avusturya maçı gibi Hollanda'ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BİR HAYALİNİZ VARSA ONA ODAKLANMALISINIZ"

Orkun Kökçü sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir hayaliniz varsa ona odaklanmalısınız. Ferdi ile de bu konu hakkında konuştuk. Programa da baktık hangi ülkelerle eşleşebiliriz diye. Biz daha kolay tarafta olduğumuz için hayal kurmak daha kolay oluyor. İnşallah finale kadar çıkabiliriz."