Ozan Arifoğlu Hentbola Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Ozan Arifoğlu Hentbola Veda Etti

29.05.2025 10:23
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Beşiktaş Hentbol Takımı'nın kaptanı Ozan Arifoğlu, şampiyonluklarla kariyerine veda etti.

Nicolo Melli: İki maçı da çok iyi oynayarak istediğimizi almış olduk

'Aynı rakibe karşı üst üste 3 maç kaybedemeyiz'

'Çok duygusal ve mutluydum'

'Taraftarımız her salonda bizimle'

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın kaptanı Ozan Arifoğlu, hem Süper Kupa'yı, hem Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak hentbol sahalarına veda etti.

Arifoğlu: Her şey çok güzeldi. Hentbol camiası ve takım arkadaşlarım beni onurlandırdı. Hiçbir zaman unutamayacağım anılar yaşadım

'12 yaşında girdim, 36 yaşında veda ediyorum'

'Beşiktaş taraftarı benim ailem'

'En anlamlısı, şampiyonluk golünü attığım o maçtı'

'Hentbol başka bir seviyeye gelebilir'

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

10.30 Fernando Muslera RAMS Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Konya spor maçı çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılarda Bodrum FK mücadelesinin hazırlıkları devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

12.00 Teknik direktör Çağdaş Atan için düzenlenecek imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. Törenin ardından futbolcular ve basın mensupları, barbekü partisinde bir araya gelecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

- Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 38'inci ve son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli olacak.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

1. LİG PLAY OFF/ FİNAL

20.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)

KARŞIYAKA

18.00 İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'nın olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulu düzenlenecek. Mevcut Başkan İlker Ergüllü'nün adaylık açıklaması yapmadığı, başka adayın da çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda kongrede yönetimin mali ve idari olarak ibraya sunulmasının ardından yeni yönetim seçimi ise ertelenecek.

OKÇULUK

13.00-17.30- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası, final atışlarının ardından madalya törenleriyle sona erecek.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

18.00 TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ozan Arifoğlu Hentbola Veda Etti - Son Dakika

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