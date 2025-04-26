Özbek: Hedefimiz İki Kupayla Sezonu Tamamlamak

- Dursun Özbek: "Hedefimiz Türkiye Kupası'nı da kazanarak çift kupayla tamamlamak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Sezon başındaki kampları Kemerburgaz'da yapmayı planlıyoruz"

"Aslantepe projesi, Galatasaray'ın 2. yüzyılının projesidir"

"Riva projesinden 1 ve 2. fazdan toplam yaklaşık 400 milyon Dolar bekliyoruz"

" Mecidiyeköy'de satacağımız 56 konut daha var"

"Sponsorlukta hedefimiz hedefimiz 100 milyon Euro"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon futbolda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istediklerini söyledi. Özbek ayrıca Aslantepe projesi için ise, "Aslantepe projesi, Galatasaray'ın 2. yüzyılının projesidir" dedi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ben ve arkadaşlarıma bu görevi yapmak fırsatı verdiğinizden bugüne, geçen başkanlık dönemini sayarsak 34 aylık bir zaman geçti. Konuşmam 3 ana başlıkta olacak. Kalbi Galatasaray ile atan herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Son iki seneyi rekorları alt üst ederek, şampiyon olarak bitiren takımımız bu sene şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı da kazanarak çift kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun da farkındayız. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi, başarılar ve söz verdiğimiz gibi o yıldız de gelsin. Erkek basketbolda ligde yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanında takımımız 9-11 Mayıs'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'da yer alacak. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlık yaptığım dönemde kazanmıştık. Bu sene kupa hasretini dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Eurocup'ta çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sene için planlamamızı yaptık. Takımımızla Euroleague'de olup, daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız ligi şampiyon olarak bitirdi, Eurocup Final-Four'da da mücadele ediyorlar. Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Amacımız başarılı ve sürdürülebilir voleybol geleneğine devam etmek. Umuyorum önümüz sene daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da şampiyonluğun en büyük adayı haline getireceğiz. Diğer amatör şubelerimizde 2024-2025 sezonunda 56 kupa, 963 madalyayla yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılarda payı 2036 sporcu kardeşimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bankalar Birliği'ne ödemesi, geçmiş borçlarımıza ödenmesi gereken para 70 milyon Dolar seviyesine indi"

Florya projesi için 14 firma ihale şartnamesini aldığını ifade eden Başkan Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"İhale komisyonu oluşturduk, Adnan Polat'ı, ihale komisyonu başkanı yaptık. Duyuruldu, ihaleyi başlattık. Son ihale katılma tarihinde değişiklik yaptık. Aynı sizden aldığımız yetkiyle ihaleyi sonuçlandıracağız. 2022 senesinde sizden aldığımız yetki çerçevesinde Florya'dan kaynaklanan hasılatın nasıl kullanacağını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Bu paranın Galatasaray'ın geleceğine hizmet konusunda bilgi aktarmıştık. Bugün de aynı yerdeyiz. Aynı sizlere ifade ettiğimiz gibi bu paranın Florya'nın arazisinden gelecek hasılatın ilk bölümü Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırma çerçevesinde borcun ödenmesiydi. Diğer kısmın vadesi geçmiş borçların ödenmesine yönelikti. Biz sizden bu yetkiyi aldığımız dönemde Bankalar Birliği'ne olan borcumuz 2 milyar 600 milyon TL çerçevesindeydi, Bugüne geldiğimiz sermaye artışından 1 milyar 700 bin TL kaynak oluşturduk. 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği'ne ödeyerek borcumuzu 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon Dolar artık Bankalar Birliği'ne ödememiz gereken borcumuz var. 35 milyon Dolar geçmiş finansal faaliyetlerden kaynaklanan borçlarımız var. Bugün Bankalar Birliği'ne ödemesi, geçmiş borçlarımıza ödenmesi gereken para 70 milyon Dolar seviyesine indi. Bu borçlarımızın ödenmesinden sonra kalacak paranın bloke hesaba aktarılması, bu hesapta paranın tutulması, sadece getirisinin futbola ve amatör şubelere destek vermesi için kullanacağımızı söylemiştik. Bugün aynı yerdeyiz. Bir gün o günkü yönetim ana parayı kullanmak isterse genel kurula gelmesi lazım. Ne yapacağını anlatması lazım. Fona koyduğumuz para eğer TL ise, kullanıma serbest kalacak para hesaptaki bu paranın erimesine müsaade etmeden, paranın değeri aynen korumak suretiyle ondan artan kısmı ancak kullanıma açılacak. Amacımız bu yaptığımız hizmetler, Galatasaray'ın geleceğini inşa etme üzerinde yapılan hareketlerdir. Hep geçmişte kaynaklanan vadesi geçmiş borçlarımız hep olmuştur. Galatasaray'ın önünün açılması için bu ödemeleri yapmalıyız. Faiz sarmalından da çıkmak zorundayız. Sermaye artışından kaynaklanan 1.5 milyar TL'lik ödenmesinden dolayı 750 milyon TL'lik avantaj sağlanmıştır. Galatasaray'ı faiz sarmalından da çıkmak amacımız var. Faaliyetlerimizi devam etmesi geçmişten kalan borçlarımızın ödenmesi lazım. Geçmişten kaynaklanan 1 milyar 300 milyon TL seviyesinde borcumuz var" diye konuştu.

"Riva projesinden 1. ve 2. fazdan toplam yaklaşık 400 milyon Dolar getiri bekliyoruz"

Riva Konut projesinin 1. fazından Galatasaray'ın 170 milyon Dolar gelir elde ettiğini söyleyen Özbek, "Buna birinci etap diyoruz. Şimdi ikinci etabın inşasına başlıyor. İkinci etap için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 554 tane villa ve ticari alanlar var. Emlak Konut bizden yüzde 5 alacak. Hem konuttan hem de ticari alandan elde edeceğimiz hasılat 17 milyar 800 milyon TL. Galatasaray'a gelecek miktar tahmini 9 milyar TL mertebesinde. Ben bu seviyede kalacağını da düşünmüyorum. Galatasaray, Riva projesinden 1. ve 2. fazdan toplam yaklaşık 400 milyon Dolar getiri bekler duruma gelmiştir. Satışın beklediğimizden hızlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mecidiyeköy'de satacağımız 56 konut daha var"

Mecidiyeköy projesinde 186 tane rezidans şeklinde konut yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Büyük bir kısmını sattık. Satacağımız 56 konut ve 5 tane de ticari alan var. Bugüne kadar yaptığımız satışlardan 1 milyar 300 milyon TL fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Galatasaray'a getirisi de son derece yüksek olmuştur. Yeniden iki firma ile görüşüyoruz. Bir, iki hafta içinde inşaat başlayacak. 5-6 aylık süre sattığımız konutları teslimatını yapacağız. Satacağımız 56 konut ve 5 ticari alandan elde edeceğimiz gelir 1 milyar 100 milyon TL mertebesinde. Bunun yapılması için de 700 milyon TL mertebesinde harcama yapmamız lazım" dedi.

"Sezon başındaki kampları burada yapmayı planlıyoruz"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin yüzyıllar boyu hizmet edeceğini düşündüğünü vurgulayan Dursun Özbek, "Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisinin, dünya futbolun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. Havaların ısınmasıyla sizleri davet edeceğim, hoş geldin kutlamasıyla sizleri gezdirme fırsatımız olacak. Okan hocayla da konuştum, bundan sonra Avrupa'ya kamp yapmaya gitme ihtiyacımız yok. Kemerburgaz'daki tesislerimiz o kadar güzel ki, yan tarafı orman, oksijeni bol, sahanın zemini harika. Sezon başındaki kampları burada yapmayı planlıyoruz. Başarılarına katkı vereceğini düşünüyorum. Sadece A takım için 14 bin 500 metre. Kemerburgaz yaklaşık 130 dönüm. A takım için yaptığımız faaliyetler 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha arsamız var. Altyapı ve kadın futbola hizmet edecek akademi binasının projesi bitti, 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi bitirmek istiyoruz. Florya'dan maç günü Aslantepe'ye gelmek 1 saat. Yeni tesisimiz, stada 7 dakika mesafede, havalimanına da 20 dakika mesafe. Ulaşım olarak da bize çok büyük destek veren proje oldu. 1. fazın yapımı için yaklaşık 1 milyar TL harcama yaptık. Bu harcamanın 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinde ödendi. 300 milyon TL de sponsorluklarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Aslantepe projesi, Galatasaray'ın 2. yüzyılının projesidir"

Aslantepe projesinin çok önemli söyleyen Başkan Özbek, "Aslantepe projesi, Galatasaray'ın 2. yüzyılının projesidir. Galatasaray'ın imajını yukarıya çıkaracak bir proje. Bütün salon sporları, yüzme aktivitelerimizi toplayacağımız bir alan. Konaklama tesisi de içinde var. Oraya gelen insanların gereksinimlerini de karşılamak üzere de ticari alanlar var. Projenin toplamı 150 bin metrekare. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok. Bu projelere inandığım için sizlerin gündemine getirdim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na projeyi sunduk. Bakanla da görüştüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden projenin onayı alıp, ruhsata bağlayacağız. Bütün bunlar dinamik bir çalışma. Ruhsata bağladıktan sonra artık geri dönüşümüz yok. Aslantepe projesi, Galatasaray sadece imaj olarak değil, yönetim yönünden de fayda getirecektir. İstanbul'un Avrupa yakasında uluslararası bir voleybol salonu yok. Eğer biz dünya kulübü odluğumuzu iddia ediyorsak bunları yapmak zorundayız. Tesisleşme Galatasaray için elzem bir konu. Sportif başarının yakında iki konuya önem veriyorum. Birincisi sportif başarının yanında finansal yapının sürdürülebilir olması, ikinci de tesislerimiz. Galatasaray'ın spordaki misyonuna uygun tesisleşmeyi yapmak zorundayız. Buna Aslantepe projesiyle start veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sponsorlukta hedefimiz hedefimiz 100 milyon Euro"

Dursun Özbek, RAMS Park'ta yapılacak yenilme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Özbek, "LED pano alanımız şu anda 357 metrekare. 357'den, 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede LED panolardan gelir 3.5 milyon Euro'dan, 10 milyon Euro mertebesinde çıkacak. 2022'de göreve geldiğimiz zaman sponsorluk faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelir 17 milyon Euro mertebesindeydi. Bu sezonu kapatırken, 75 milyon Euro mertebesine çıkardık. 2025-2026 sezonunda hedefimiz 100 milyon Euro mertebesine çıkarmak. Mağazacılıkta rakamlarımız o kadar güzel gelişti ki, UEFA'nın yayınladığı bu faaliyetteki klasmanda 10. sıraya yükselmesi, tek Türk takımı olarak bu klasmanda yer alması bizim için çok önemli. Hedefimizi giderek yukarıya taşıyoruz" diye konuştu.

23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem için ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Çok hafif hasarla depremi atlattık. İnşallah bir daha karşılaşmayız. Allah bütün ulusumuzu ve bizleri korusun. Deprem olduğu bütün yönetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Florya'dık. Orada depreme yakalandık. Deprem anında eşimle beraber oradaki binamızın içindeydim. İyi ki oradan çıkmışız. Bakırköy Belediyesi'nin bize 2 tane tebligatı var. Bina üzerinde yapılan çalışmalardan dolayı buradaki yerleşkelerin derhal terk edilmesi mecburiyeti var. A takımımızı götürdük. En süratli şekilde de altyapıyı ve kadın futbolu taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, ayrıca Galatasaray Adası, GSPara, GSPlus uygulamaları hakkında da genel kurula bilgi verdi.