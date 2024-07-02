Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek cimnastikçiler için uğurlama töreni düzenlendi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cimnastikte Türkiye'yi temsil edecek Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcuları Adem Asil, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak için uğurlama töreni düzenlendi.

Olimpiyat hazırlıklarına İzmir'de devam eden sporcular için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Medical Point Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, Şavkar Kulübü ile yaptıkları iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kubba, Türkiye'nin başarılı sporcularını sağlık yönünden desteklemelerinin önemli bir görev olduğunu belirterek, "Bu görevi üstlenmiş olmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şavkar ailesi ümit ediyorum olimpiyatlarda ülkemize çok değerli madalyalar kazandıracaktır. Bu madalyalar, bugün burada gördüğümüz genç kardeşlerimizin de önünü açarak bir rehber olarak onların aydınlanmasına, onların ileride başarılı birer sporcu olmalarına çok önemli katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İSMAİL GÖKTEKİN: TEK HAYALİMİZ OLİMPAYATTA MADALYA ALMAK

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye'den olimpiyatlara giden kulüpler arasında 7'nci sırada bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Spor Bakanlığı'nın 2010'da yaptığı alet yardımları, il müdürlüğünün sağlamış olduğu olanaklar ve federasyonun destekleriyle bugünlere geldik. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda madalyaya en yakın sporcularımızla final yapacağız ve inşallah madalyayı alacağız. Bizim tek hayalimiz, tek hedefimiz olimpiyatlarda madalya alabilmek. Bunu da başaracağız. Ondan sonra rotamızı 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarına çevireceğiz."

SELÇUK ÇEBİ: TOKYO'DAKİ MADALYA SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi de cimnastikte 10 sene önce madalya kazanmanın imkansız olarak değerlendirildiğini ama gelinen noktanın ortada olduğunu söyledi.

Şavkar Kulübünün çok büyük bir aile olduğunu kaydeden Çebi, "Burada genç kardeşlerimi görüyorum. Pırıl pırıllar ve bu anlamda onlar da inşallah 2028 veya 2032'de olimpiyat tanıtımı yaparken burada onlardan birkaç kişi olacağına inanıyorum. Ümit etmiyorum, inanıyorum. İnşallah olimpiyat madalyasından en az bir tanesini de İzmir'e tekrar getirecekler. Türkiye olarak da Tokyo'daki madalya sayımızı artırmayı düşünüyoruz, inşallah bunu başarırız" diye konuştu.

MURAT ESKİCİ: BÜTÜN BRANŞLARDA SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir'in spor altyapısının çok güçlü olduğunu ve bunu artırmaya devam ettiklerini belirterek, "İnanıyorum ki 2028'de, 2032'de sadece cimnastikte değil, bütün branşlarda çok daha fazla sporcuyu İzmir'de yetiştireceğiz ve daha fazla sporcuya katkı sağlama imkanı sunacağız" dedi.

İBRAHİM ÇOLAK, BAŞARIYA İNANIYOR

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da Paris'te yeni olimpiyat madalyası kazanmaya çok yakın olduklarına inandığını söyledi.

2019'da Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder ile kazandıkları madalyaların Türk cimnastiğine yeni kapılar açtığını kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Başarılar birçok sporcuya ilham kaynağı oldu. Artık kimse hiçbir başarıya imkansız diye bakmıyor. Bu çok güzel ve şu anda geldiğimiz nokta olimpiyatlarda madalya alma hedefini konuşuyoruz. Tabii ki bütün spor branşlarında olduğu gibi cimnastikte de tecrübeli sporcu olmak çok önemli. Tokyo'ya gittiğimiz zaman bir olimpiyat tecrübemiz yoktu. Tabii ki orada pandemi süreci vardı, herkes çok farklı durumlarla karşılaştı ama orada biz tecrübe edindik. Ben inanıyorum o tecrübeyle çalışmalarımızı birleştirerek, Paris'te daha iyi başarılara imza atacağız."

AHMET ÖNDER: HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİK

Ahmet Önder ise kendilerinin çok büyük bir yapbozun parçaları olduğunu belirterek, "Arkamızda büyük emekler, fedakarlıklar var. Başarılara ulaşmadan önce çok zor yollardan geçtik. Bu yolları da sağlam adımlarla, sağlam desteklerle atlattık. Karşımıza bazı sıkıntılar çıktı ama hiçbir zaman yılmadık. Hiçbir zaman pes etmeden umutlu bir şekilde yolumuza devam ettik" dedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na tecrübeli şekilde gideceklerini aktaran Ahmet Önder, "Ne yapmamız gerektiğini, nasıl hazırlanmamız gerektiğini bilerek Paris'e gideceğiz. Orada nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz ve inanıyorum ki Türk cimnastiği adına yeni başarılar alınacak" değerlendirmesinde bulundu.

ADEM ASİL HEDEFİNE ULAŞTI

Adem Asil de olimpiyata katılmanın her sporcunun hedefi olduğunu belirterek, "Tokyo'dan sonra Paris'te de bu hedefi gerçekleştirdim. Almanya'ya gideceğiz. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.