Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk - Son Dakika
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Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk

Beşiktaş, Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli paylaşımına sert bir yanıt verdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri yer aldı.

04.03.2024 00:25  Güncelleme: 00:28
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Beşiktaş- Galatasaray derbisi bitti ancak tartışmalar devam ediyor. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın sarı-lacivertli Kartal paylaşım sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.

"BİZ SADECE MİYAVLAMA DUYDUK"

Siyah beyazlı kulüp, Galatasaray'ın göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri yer aldı.

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MAÇ SONU NELER YAŞANDI?

Maç sonu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik çıktı. Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Galatasaraylı yöneticilerin özür dilediğini ve gönderinin kaldırılacağını söyledi. Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ise özür dilemediklerini ve gönderinin kaldırılmayacağını belirtti. Bu iki açıklamanın ardından Beşiktaş bu paylaşıma tepki gösterdi.

Galatasaray'ın paylaşımı;

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FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI

Konuyla ilgili açıklama yapan Feyyaz Uçar, "Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar" dedi.

METİN ÖZTÜRK: "SİLMEYECEĞİZ"

Metin Öztürk ise, "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne?' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim. Hasan Arat 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. Ben de 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray\'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Metin Öztürk, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, 'Kartal' paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk - Son Dakika

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