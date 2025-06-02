Pickleball Ligleri Bölge Şampiyonaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pickleball Ligleri Bölge Şampiyonaları Tamamlandı

Pickleball Ligleri Bölge Şampiyonaları Tamamlandı
02.06.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Pickleball Ligleri'nde bölge şampiyonaları sona erdi. 10 takım Türkiye şampiyonasına katılacak.

İSTANBUL, TÜRKİYE Pickleball Ligleri bölge şampiyonaları coşku ile tamamlandı. Türkiye Pickleball Ligleri'nde; Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Denizli'deki bölge şampiyonalarında derece elde eden 10'ar takım Türkiye şampiyonasına katılım sağlamaya hak kazandı.

FİNALLER BURSA'DA

Türkiye Pickleball Ligleri'nde Türkiye şampiyonası Bursa'da oynanacak. Finalistler, 13-15 Haziran 2025 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk resmi Pickleball Türkiye Şampiyonası'nda bir araya gelecek. İlk yılında büyük bir ivme yakalayan Türkiye Pickleball Ligleri, canlı yayınlarla ise milyonlarca izleyiciyle buluşacak.

'EGE'NİN SICAKLIĞI VE SAMİMİYETİ, PICKLEBALL İLE KORTLARA YANSIDI'

Türkiye Pickleball Ligleri Ege bölge temsilcisi Kazım Taşdelen, Denizli'de düzenlenen bölge şampiyonasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ege'nin sıcaklığı ve samimiyeti, pickleball ile kortlara yansıdı. Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda şehirler arası kültürel bir etkileşim oldu. Denizli olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

'PICKLEBALLU SPORU DAHA DA YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Akdeniz bölge temsilcisi Resul Çınkır, Mersin'de düzenlenen bölge şampiyonasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'in farklı şehirlerinden gelen sporcuların burada buluşması, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir dayanışma örneğidir. Mersin olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

'BU TOPRAKLAR YILLARCA MÜCADELE RUHUYLA VAR OLDU'

Güneydoğu Bölge Temsilcisi İbrahim Sevim, Şanlıurfa'da düzenlenen bölge şampiyonasının ardından şunları dile getirdi:

"Bu topraklar yıllarca mücadele ruhuyla var oldu. Pickleball gibi kapsayıcı bir spor, özellikle dezavantajlı gençlerin kendini ifade edebileceği bir alan sunuyor. Şampiyonada yaşadığımız dayanışma duygusu, gençlerin gözlerindeki umut ışığı bize her şeyi anlattı."

'MARMARA BÖLGESİ, TÜRKİYE'NİN ÜRETKENLİĞİNİN SİMGESİ'

Bursa il temsilcisi Hayriye Eğilli, düzenlenen bölge şampiyonasının ardından, " Marmara Bölgesi, Türkiye'nin üretkenliğinin simgesi. Bizler bu üretkenliği sadece sanayide değil, sporda da göstermek istiyoruz. Pickleball ile hem bir spor kültürü yaratıyor hem de şehirler arası sosyal bağları güçlendiriyoruz. Türkiye Pickleball Ligleri, sadece yeni bir sporun yayılması açısından değil, aynı zamanda sosyal dayanışma, kültürler arası etkileşim ve gençliğin güçlendirilmesi bakımından da çığır açan bir proje oldu. Her ilin, her temsilcinin ve her gencin katkısı, bu hareketi sadece sportif değil, toplumsal bir dalga haline getirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Türkiye, Kültür, Yaşam, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pickleball Ligleri Bölge Şampiyonaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
16:24
Fenerbahçe’de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül’e çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
16:23
Selçuk İnan’ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
16:15
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
16:12
Togg’dan bir ilk Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 12:02:56. #7.13#
SON DAKİKA: Pickleball Ligleri Bölge Şampiyonaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.