Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi

Son Güncelleme: 22.08.2023 09:21

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de 2'de 2 yaptığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2 farklı geçerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduğunu belirtti.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADRO BU"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "23-24 kişilik kadro, Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosudur. Tekrar söylüyorum. Ben Cemil - Osman - Önder forvetleriyle büyüdüm. O zamandan beri gördüğüm en güçlü kadro bu." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"ÇOK BÜYÜK OYUNCU ALMIŞ FENERBAHÇE"

Icardi için söylediğim her neyse santrfor olarak, orta saha olarak Dusan Tadic için söylüyorum. Çok büyük oyuncu almış Fenerbahçe, her yönüyle. Savunmadan top alışı, servisi, oyunun yönünü değiştirmesi...

"İYİ FUTBOL OYNATAN BİR TEKNİK ADAM"

Fenerbahçe tribünleri, ilk hafta itibarıyla iyi durumda. Bu da çok çok önemli. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bunu yönetecek teknik direktörler ve yönetimler vardır. İsmail Kartal macerayı sevmeyen, teknik olarak saçma işler yapmayan, standart oyunu olan ve kendini geliştiren, iyi futbol oynatan bir teknik adam. Fenerbahçe takımını çok iyi hazırladı. Oyuncu tercihlerinde zorlanacaktır, kolay değildir bu süreci yönetmek.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi

"KONFERANS LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL OYNAMAMASI SÜRPRİZ"

Fenerbahçe, bu yılın en önemli maçına Twente karşısında çıkacak. 35-36 maçla bu kadroyu memnun edemezsiniz. Fenerbahçe, Twente'yi geçerse Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi

"EN ÇOK ETKİLENDİĞİM FUTBOLCU FRED"

Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, derbiler ve Trabzonspor ile Adana Demirspor maçları dışında puan kaybetmesi sürpriz olur. Kötü oynadığı günler olabilir, sallandığı günler olur. Öylesine anahtar oyuncular var ki, örnek Szymanski, örnek İrfan Can... Fenerbahçe'de Tadic de dahil en çok etkilendiğim oyuncu Fred. Szymanski de çok iyi oyuncu. Tadic de çok yetenekli, büyük kariyer hakikaten. Oyunun her dakikasını çevirebilecek bir oyuncu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi

"MIKNATIS DZEKO"

Dzeko ile ilgili ayrı paragraf açmak isterim. Dzeko'nun takımda el kol hareketi olmasa da Icardi ile ilgili söylediğim mıknatıslık olayı var. Her pozisyonda var, golü var, sayılmayan golde de var. Bir karakteri oyuna koyabiliyor.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi - Son Dakika
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