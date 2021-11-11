Rizespor Başkanı Kıran: Bizim uçak kalkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda son sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Bizim uçak kalkışa geçti, bundan sonra yükselme trendine gireceğiz" dedi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Tahir Kıran, katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında birçok oyuncularının gittiğini ve birçok oyuncunun da takıma katıldığını belirten Kıran, "Takım olmak, takım oluşturabilmek bizim 10 haftamızı aldı. Takım yan yana oynayan bir takım değildi. Yeni yeni öğrenmeye başladılar ve bunda Hamza hocanın payı ciddi olarak çok büyük. Galatasaray maçıyla başlayan yükseliş, Giresunspor maçında erken gördüğümüz haksız kırmızı kart ve 90 dakika 10 kişi oynama sonucu alınan mağlubiyet sonrası ligde 9 hafta sonra kazanamama tabi ki moralleri bozdu. Kasımpaşa maçında son dakika golü ile kazanamama hobisini yenmiş olduk. Trabzonspor maçında ise kendi kendimize yenildik. 4-5 net pozisyon vardı ama Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 'dur' dedi. Alanyaspor maçı nerdeyse rakip takımın bir direkten topu dışında tamamen bizim kontrolümüzde ve güzel bir oyun sonrası alınan haklı bir galibiyet vardı. Güzel oynamaya, top yapmaya başladık. Netice itibariyle takım artık kazanmayı öğrendi, takım olmanın, kazanmanın tadına vardı. Bundan sonraki süreçte rakiplerimiz inişe geçtiği yerde biz çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Milli aradan sonra Konyaspor maçından üç puan almamız gerekiyor, arkasından bir Kayserispor maçı var. 3 puan da oradan almamız gerekiyor. Bu maçları alırsak ciddi anlamda bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Tabi arkasından bir de Fenerbahçe maçı var. Kulübede oturanlar 'ben niye yedeğim' havasında değiller. Böyle olunca başarı gelecektir" dedi.