Rizespor Başkanı Kıran: Bizim uçak kalkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda son sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Bizim uçak kalkışa geçti, bundan sonra yükselme trendine gireceğiz" dedi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Tahir Kıran, katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında birçok oyuncularının gittiğini ve birçok oyuncunun da takıma katıldığını belirten Kıran, "Takım olmak, takım oluşturabilmek bizim 10 haftamızı aldı. Takım yan yana oynayan bir takım değildi. Yeni yeni öğrenmeye başladılar ve bunda Hamza hocanın payı ciddi olarak çok büyük. Galatasaray maçıyla başlayan yükseliş, Giresunspor maçında erken gördüğümüz haksız kırmızı kart ve 90 dakika 10 kişi oynama sonucu alınan mağlubiyet sonrası ligde 9 hafta sonra kazanamama tabi ki moralleri bozdu. Kasımpaşa maçında son dakika golü ile kazanamama hobisini yenmiş olduk. Trabzonspor maçında ise kendi kendimize yenildik. 4-5 net pozisyon vardı ama Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 'dur' dedi. Alanyaspor maçı nerdeyse rakip takımın bir direkten topu dışında tamamen bizim kontrolümüzde ve güzel bir oyun sonrası alınan haklı bir galibiyet vardı. Güzel oynamaya, top yapmaya başladık. Netice itibariyle takım artık kazanmayı öğrendi, takım olmanın, kazanmanın tadına vardı. Bundan sonraki süreçte rakiplerimiz inişe geçtiği yerde biz çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Milli aradan sonra Konyaspor maçından üç puan almamız gerekiyor, arkasından bir Kayserispor maçı var. 3 puan da oradan almamız gerekiyor. Bu maçları alırsak ciddi anlamda bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Tabi arkasından bir de Fenerbahçe maçı var. Kulübede oturanlar 'ben niye yedeğim' havasında değiller. Böyle olunca başarı gelecektir" dedi.

"DEVRE ARASI BİRKAÇ TAKVİYE YAPACAĞIZ"Bu sezon şablon oluşturacaklarını ve devre arasında takviyeler yapacaklarını söyleyen Kıran, şöyle devam etti: "Devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda birkaç tane takviye yapacağız. Seneye elimizde çok daha iyi bir takım olacak. Bu işler 3-5-15 haftada olacak işler değil, yavaş, yavaş. Rizespor şablonunu genç futbolculardan kurmamız gerekiyor. Bir kere her şeyden önce Rize halkının başka bir takıma gönül vermemesi lazım. Rize ile yaşayıp, Rize ile kalkmalı. Bu konuda Trabzon'u örnek almamız lazım. Trabzonlu'nun ikinci bir takımı yok, ben bu olaya gıpta ile bakıyorum. Varsa yoksa Trabzon. İnşallah biz de hep beraber ele vererek bu işi başaracağız. Rizespor iyi yerlere gelecektir. Rizespor taraftarı artık tribünlere gelsin, takımı sahiplensin. Rakip takım çıktığı zaman ayakları titresin. Çok güzel bir stadımız var. Alanyaspor maçında seyircimiz çok iyiydi. Böyle olması lazım, o stadın dolması lazım.""TRANSFERLER İÇİN PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİZ"Devre arası transferleri için Pazartesi günü Hamza hoca ile konuşacaklarını ifade eden Tahir Kıran, şöyle konuştu: "Yöneticimiz Muhammet Mete de scout ekibi ile bazı çalışmalar yapıyor. Tabi önümüzde 7 maç daha var. Bu maçlar bizim yol haritamız olacaktır. Rizespor kötü futbol oynamıyor, takımın güveni geldi. Allah'ın izni ile Konyaspor maçını kazanıp Rize'ye döndüğümüzde çok daha farklı şeyler konuşacağız. İlk yarıda 7 maç var, bu da 21 puan demek. Bu puanların hepsine talibiz ama ne kadarını alırız?""GALİBA REMY FUTBOLU KAFASINDA BİTİRDİ"Sakatlık sorunu yaşayan Loic Remy konusunda hoca ile oturup konuşacaklarını söyleyen Kıran, şu ifadeleri kullandı: "Bu oyuncu ile bir tasarrufu varsa bize söyleyecektir. Tesiste, takımda, A takımda tek yetkili Hamza hocadır. Sportif Direktör falan filan diye bir şey söz konusu değil. Tek yetkili Hamza hocadır. Bu oyuncuyu kazanacak mıyız? Kadro dışı mı bırakacağız? Yollarımızı mı ayıracağız? Tek yetkili Hamza hoca. Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık. Herhalde kafasında futbolu bitirdi. Hayırlısı diyelim. Pazartesi günü hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz. Rizespor'un geleceğini düşünürken, Rizespor'un paralarını, ekonomisini parçalayamam. Ayağımızı yorgana göre uzatarak yapmak zorundayız. Ben de 30-40 milyon euro harcayıp flaş transferler yapmak isterim ama, bugün kendi egolarımı tatmin etme adına Rizespor'un geleceğini satamam.""CEMALİ SERTEL'İN BONSERVİSİ İÇİN GÖRÜŞECEĞİM"Sol bek oyuncuları Cemali Serter'in bonservisini alma noktasında görüşme yapacağını kaydeden Kıran, bu konuda şunları dedi: "Ümit Milli takıma çağrılan sol bek Cemali Serter bizde kiralık olarak oynuyor. Göksel başkanla bonservisi için görüşeceğim. Bu oyuncuya çok inanıyorum. Cemali geldiği günden beri her maç üzerine koya koya gidiyor. En son Alanyaspor maçında Gökhan Gönül 'ün sağ bekte yerinde oynaması takımı ciddi anlamda rahatlattı, takıma bir güven de verdi. Bizim uçak kalkışa geçti, bundan sonra yükselme trendine gireceğiz. Bazı takımlar kafadan 3-5 galibiyet alarak bir şeyler yaptılar ama bizim yaşadığımız talihsizleri ben biliyorum. Neden yaşadığımızı? Kimlerden bize miras geldiğini ve bunları kırmak kolay değil. Başka cenaplarla da savaşıyoruz, kolay değil. Bu sezon 6 maçta bizi kıyım kıyım doğradılar. Bu hafta Alanyaspor maçında Fırat Aydınus on numara maç yönetti. Hata yapsınlar kabulüm ama kasıt olmasın. Kasıt oldu mu ben raydan çıkıyorum.""SİSTEMİN OTURMASININ TEMEL TAŞI ALTYAPI"Bu sistemin oturmasının temel taşının altyapı olduğuna dikkat çeken Kıran, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Altyapıdan gelen çocuklar zaman içinde A takımda forma giyecek. Birçok genç futbolcumuz var. Biraz rahatlasak hoca bu oyunculara şans verecek. Bu iş için zaman lazım. Zaman içinde her şey çok iyi olacak. Fedayi hocaya gelirsek, kendisi büyük bir fedakarlıklar yaparak buraya geldi. Rizespor'un altyapısına ciddi anlamda katkı verecektir. Rizespor, Türk futboluna ciddi anlamda oyuncular yetiştirecektir. Bunun için sadece biraz sabır ve zaman gerekiyor.""RİZESPOR BANA EMANET EDİLMİŞTİR"'Rizespor bana emanet edilmiştir' diyen Kıran, şunları kaydetti: "Hayatım boyunca bana emanet edilen hiçbir şeye ihanet etmedim. Rizespor'a oynamak isteyen gelecek. Para, pul bunlar hep benim için ikinci şey. Bu transferleri yapmak ben de isterim ama sezon sonunda kulübün kapısına kilit vurulur. Ben kendi paramı harcarım, sokağa atarım, yakarım ama netice itibariyle Rizespor A.Ş. Bunun sorumluğu ile hareket ederim. Bu takımı kimseye peşkeş çekemem, böyle bir dünyam yok."Teknik direktör Bülent Uygun ile şartların uymadığını belirten Kıran, bu konuda şöyle devam etti: "Eski teknik direktör Bülent hoca ile tabi ki görüşürüm. Şartlar uymadı, gemi yoluna girmedi. Bülent hoca gururlu adam, devam etmek istemedi. Onunla benim dostluğum bitmedi. Bugün böyle, yarın başka. Şimdi takımımızın başında çok değerli, bir o kadar çok ciddi bir hocamız var. Bütün enerjimizi, gücümüzü onun, dolayısıyla Rizespor başarısı için harcamak zorundayız.""KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ SÖZ VERDİ"Kadın Futbol takımını kurduklarını ve çok iddialı olduklarını da söyleyen Kıran, "Ciddi anlamda şehrimize güzel şeyler getireceğini umut ediyorum. Bu sezon kurmayan takımlar, seneye mecbur kuracaklar. Hocamız bana söz verdi; 'Başkanım o kupayı buraya getireceğim' dedi. Ben de ona; 'İlknur hoca, erkeklerde olmayacak, inşallah kadınlarda olur' dedim. Rizespor kadın futbol takımı lige ve şehre bir heyecan katacaktır diye düşünüyorum" dedi."GÖKHAN AKKAN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"Takımdaki oyuncuların performansı ve iç transferlerle ilgili de konuşan Kıran, "Stoper oyuncumuz Selim Ay rakip kaleye gol atmayı öğrendi. Herhalde gol kralı olacak. Santrafor oyuncumuz Palo ciddi anlamda takımı rahatlatan oyuncu. Rakibi zorlayan bir oyuncu. Galatasaray maçında 12 km koşmuştu. Alanyaspor maçında da iyiydi. Kendisini çok beğeniyorum. Leverkusen takımı bu oyuncuyu bize gönderirken 3 sezon yeni mukavele yapmıştı. Hatta bu oyuncu için bir menajer devre arasında ' İtalya liginden talip çıkabilir' dedi. Kaleci Gökhan Akkan ile yeni sözleşme yapacağız. 3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A milli takım kalecisi olması halinde. Tüm futbolcularım bir birinden pırlanta. Tabi arada tatlı rekabet, sürtüşme olacaktır. Takımımız iyi yönde. Allah'ın izni ile çok daha iyi olacağız. Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes ciddi anlamda takıma katkı verecek bir isimdi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı kendisi de çok da mahcup. Duran top cambazı ama bir türlü faydalanamadık. Bakacağız, duruma göre karar vereceğiz. Hepsi ile hoca ile oturup, konuşacağız. Boldrin'e imparator isimi taktık. Ufak, tefek sakatlıkları oluyor, hiç sesini çıkarmıyor. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Alanyaspor maçında bizim takım yüzde 45-50'lerde. Bu takım yüzde 80'lere çıktığı zaman seyretmeye doyamayacağız" diye konuştu."VEDAT GELSE HAYIR DEMEM"Eski oyuncuları Vedat Muriqi ile görüştüğünü de söyleyen Kıran, "Diyaloğum hiç kesilmedi. Abi kardeş gibi. Vedat gelse 'hayır' demem tabi ki. Vedat emin ol ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse ilk beni arar. Vedat, Fenerbahçe'ye giderken de ilk beni aradı. Son olarak taraftarımıza şunu söylüyorum. Sabredin, takım iyi olacak, stadı doldurun, orayı askoroz cehennemine çevirin. Rakip takımın oyuncularının ayakları titresin" ifadelerini kullandı.