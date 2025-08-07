Samsunspor Sezona Hazır

SAMSUNSPOR'un kaptanı Zeki Yavru, "Artık lige hazırız. Sadece iki gün kaldı ve sezon başlayacak. İnşallah hayırlısıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Elbette ilk maçlar her zaman zordur, bu yüzden konsantre olup lige iyi başlamak istiyoruz" dedi.

2025-2026 sezonunda Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da boy gösterecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli futbolcu Zeki Yavru, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacakları mücadele için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Zeki Yavru, "Elbette ilk maçlar her zaman zordur, bu yüzden konsantre olup lige iyi başlamak istiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, her rakibin ve her maçın kendine özgü zorlukları var. Biz de bunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda analizlerimizi yaparak maça hazırlanıyoruz. İnşallah bizim adımıza iyi bir karşılaşma olur ve iç sahada 3 puanla başlarız" diye konuştu.

'HAZIRLIK MAÇLARI BİZİM İÇİN OYUN ANLAMINDA FAYDALI OLDU'

Sezona en iyi şekilde hazır olduklarını söyleyen Zeki Yavru, "Bizim için oldukça verimli bir hazırlık dönemi oldu. Hazırlıklarımıza önce Samsun'daki tesislerimizde başladık, ardından Hollanda'daki kampımızla devam ettik. Hazırlık maçlarında belki istediğimiz sonuçları alamadık ama oyun anlamında bizim için oldukça faydalı geçtiğini söyleyebilirim. Artık lige hazırız. Sadece iki gün kaldı ve sezon başlayacak. İnşallah hayırlısıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Elbette ilk maçlar her zaman zordur, bu yüzden konsantre olup lige iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH GEÇEN SEZON GİBİ TARAFTARIMIZI MUTLU EDERİZ'

Avrupa maçlarında süreci en iyi şekilde ilerletmek istediklerini ifade eden Yavru, "Bu ay içerisinde toplam 6 maçımız var, zorlu bir süreç bizi bekliyor. Eğer lige galibiyetle başlarsak, bu süreci moralli bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Geçen sezona başlarken kimsenin bizden böyle bir beklentisi yoktu ama süreç bizi hedefe odakladı diyebilirim. İnşallah bu sezon da aynı şekilde başarılı oluruz. Bu yıl farklı kulvarlarda 50'ye yakın maç oynayacağız. Lige başlayacağız, ardından Avrupa Ligi eleme maçlarıyla süreci hep birlikte göreceğiz. İnşallah bizim adımıza iyi bir sezon olur çünkü gerçekten zor bir sezon bizi bekliyor. Çok fazla maç var ve bu yoğun tempoda camiamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu an kendi adıma net bir hedef koymayacağım ama geçen sezon taraftarımızı çok mutlu etmiştik. İnşallah bu sezon da onları sevindirebileceğimiz, bizim adımıza güzel ve başarılı bir sezon olur diye umut ediyorum" dedi.