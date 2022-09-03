Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar

Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.
Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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