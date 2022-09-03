Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar - Son Dakika
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Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar

03.09.2022 09:55

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan maçta kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı. Ağır yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.

Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.

VADİDEN AŞAĞI ATTILAR

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

BÜYÜK TEPKİ VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü
Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü
Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü
Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü
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Futbol, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar - Son Dakika
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