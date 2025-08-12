Şırnak'ta Yüzme Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Şırnak'ta Yüzme Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Şırnak\'ta Yüzme Projesi Başarıyla Devam Ediyor
12.08.2025 11:19
7 yılda 43 bin 434 kişi, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğrendi.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile Şırnak'ta 7 yılda 43 bin 434 kişi yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2018 yılında 390 sporcu ile başlatılan eğitimler, özellikle sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde yaş gruplarına göre ve tamamen ücretsiz olarak verilen kursta antrenörler, yetenekli çocukları da tespit ederek geleceğin yüzme sporcuları olarak yetiştiriyor. Projeden yetişen sporcuların oluşturduğu Şırnak Yüzme Takımı, son olarak 25-27 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonası'nda bölge ikincisi oldu.

'HER VATANDAŞIMIZ YARARLANABİLİR'

4'üncü Kademe Yüzme Baş Antrenörü Hasan Çelik, projenin kış aylarında da devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 7 yıldır 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde görev almaktayım. Bakanlığımızın 2018 yılında pilot ili olarak başlatmış olduğu projeden 2018'den itibaren yaklaşık 7 yıldır 43 bine yakın vatandaşımız yararlandı. Bu projemizden 5 yaş ve üstü, kadın, çocuk, yaşlı, dezavantajlı bireylerimiz yararlanabilir. Bu projemizden herkes her vatandaşımız gelip yararlanabilir. Bu projemiz yaz, kış devam ediyor. Sadece kışın ya da sadece yazın olan bir proje değil" dedi.

'BU PROJEDE BÜTÜN İLÇELER AKTİF'

Çelik, "Bu projemiz sayesinde sıfırdan eğitime aldığımız çocuklarımızla ilimizin yüzme takımını oluşturduk. Bu çocuklarla yarışmalara gidip, çok güzel başarılar elde etmekteyiz. En son Şanlıurfa iline gittik. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 8 ilin katılmış olduğu müsabakada ve sadece 2 ilin Türkiye finallerine kalacağı müsabakada Gaziantep 1, Şırnak 2'nci olarak Türkiye finallerinde kaldık. Bu proje olmasaydı, bu çocuklar belki şu anda farklı yerlerde olurdu. Bakanlığımızın bu başlatmış olduğu projeden sadece merkez değil, sadece il değil bütün Türkiye genelindeki bütün ilçeler bu projede aktif olarak görev almaktadır. İlçelerimiz Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap, İdil'de de bu projemiz devam ediyor" diye konuştu.

'BOĞULMA VAKALARIMIZ BU SENE HİÇ YAŞANMADI'

Hasan Çelik, "Bazı ilçelerimizde portatif havuzlarımızı açık. Cizre'de mesela yoğunluktan dolayı, çok fazla talep olduğu için orada portatif havuzumuzu açık. Cizre'de Dicle Nehri'miz var. Yine burada Hezil Çayı'mız var. Geçen senelerde boğulma vakalarımız çok fazlaydı. Ama bu sene çok şükür bu proje sayesinde, yüzme bilen çocuklar sayesinde, boğulma vakalarımız hemen hemen bu sene hiç yaşanmadı. İnşallah yaşamayız da. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, çocuklarınızı yüzmeye getirmesidir. Gelin çocuklarınızın kaydını yapalım. Bu projemiz sadece yazın olan bir proje değil. Okullar açıldığı zaman da bu projemiz devam ediyor. Biz bu çocukları iyi bir yüzücü yapalım, iyi bir birey yapalım. Yüzmeye gelen çocuklarımız aynı zamanda derslerinde de çok başarılı oluyorlar. Yüzmeye 7 yıldır devam eden çocuğumuz, Anadolu lisesini kazandı. Yine aynı şekilde Fen lisesini kazanan çocuklarımız da var. Spor lisesine giden çocuklarımız var. Bu projeden, vatandaşlarımızdan ricamız; gelip yararlansınlar" dedi.

'HOCAMIZI GURURLANDIRIYORUZ'

Sporculardan Ahmed Metin Kabak, "7 yıl önce 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine kaydoldum. Hiç yüzme bilmiyordum. 7 yıl önce başvurdum. Sonra hocamız aldı ve triatlona gidiyoruz. Modern pentatlona gidiyoruz. Yarışlarda bazen birinci, bazen sonuncu oluyoruz. Ama hep hocamızı gururlandırıyoruz. Şanlıurfa'da da yarıştık" diye konuştu. Samet Zeybek ise "7 yıl önce başladım yüzmeye. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile başladım. Ağabeyim geliyordu, ben de onunla birlikte gelmeye başladım. Başta hiç yüzme bilmiyordum. Şimdi milli sporcu olma hayalim var. Şanlıurfa, Balıkesir, Konya; bir sürü yarışlara gittik" dedi.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Gençlik, Şırnak, Eğitim, Spor, Son Dakika

Şırnak'ta Yüzme Projesi Başarıyla Devam Ediyor

SON DAKİKA: Şırnak'ta Yüzme Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
