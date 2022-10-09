Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

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