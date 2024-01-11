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Sivasspor ile Galatasaray Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor ile Galatasaray Berabere Kaldı

Sivasspor, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Galatasaray ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sivasspor'un penaltı golüyle skor eşitlendi ve maç 1-1 sona erdi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sivasspor ile Galatasaray Berabere Kaldı
11.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 20:11
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STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Alaaddin (Dk. 46 Burak Kapacak), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Gerson Rodrigues), Koita (Dk. 89 Poungouras)

GALATASARAY: Muslera - Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

GOLLER: Dk. 86 (P) Koita (Sivasspor), Dk. 45+1 Kerem Demirbay (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

SARI KART: Kerem Demirbay (Galatasaray)

Sivasspor, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Galatasaray ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında Uğur çaprazdan sol ayağının üstüyle uzak köşeye sert vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

11'inci dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.

14'üncü dakikada ön alanda baskıyla topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra çektiği şutta top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

17'nci dakikada orta sahadan gelişen Galatasaray atağında Mertens'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu sol köşeye vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

22'nci dakikada orta sahadan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mertens'in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden direkten döndü.

26'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahası içerine gönderdiği topa Koita'nın kafayla vuruşunda top üstten auta gitti.

39'uncu dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında Barrow penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Kvet'in sağ ayağının içiyle gelişine çektiği şutta top az farkla direğin yanından auta gitti.

42'nci dakikada Sivasspor'un sağ taraftan yaptığı atakta Barrow yerden Koita'yı gördü. Koita'nın sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş sol üst köşeden dışarı gitti.

45+1'inci dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Zaha sol iç kulvara doğru yerden çevirdi. Mertens'in üzerinden atladığı topu kontrol eden Kerem Demirbay, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye sert vurdu ve top direk dibinden ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada Sivasspor'un soldan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topa Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

58'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahası içerisine ortaladığı topa Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84'üncü dakikada ceza sahası içinde Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın eline çarpan top nedeniyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Koita'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+3'üncü dakikada Gaatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta arka direğe doğru gelen topa Halil sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal tehlikeyi uzaklaştırdı. Seken topa Ndombele sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Ali Şaşal bir kez daha topu kontrol etti.

90+6'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: DHA
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