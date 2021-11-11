Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım

Başkan Ali Koç, Mesut'un artık Fenerbahçe'ye odaklanması gerektiğini ifade etti, yıldız futbolcuya mesaj yolladı. Ali Koç, Mesut Özil'in oynamadığı için haklı olarak üzgün olduğunu fakat kadar bir problem olmadığını vurguladı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalar şöyle:

"GÜZEL BİR YAZ KAMPI GEÇTİ"

"Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var. Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz, elimizde olmayan sebeplerle gecikti.

"FENERBAHÇE KADROSU BİZE GÖRE EN İYİSİ"

Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir.

"YÖNETİM KURULU OLARAK DAHA FAZLA MESAİ VERECEĞİZ"

İlk 7 haftanın ardından başlayan düşüş nedeniyle camiamızda 'acaba yine mi boş geçeceğiz' tedirginliği yaşandı. Biz nasıl 4 hafta evvel bambaşka bir noktadaysak yine oralara döneceğiz. Alınabilecek 78 puan var. Yönetim Kurulu olarak daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir durum yok. Dört haftada bu duruma geldiysek dört haftada daha farklı olabiliriz.

"KENDİSİ BİR YABANCI HOCA OLDUĞU İÇİN TAHAMMÜL YOK"

Bir kere burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan teknik direktörsen diğer camialara göre kredin çok daha azdır. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe hocası iki sorgulanır. Vitor Pereira, ilk günden hedef tahtasına konmuştu. Kendisi yabancı bir hoca olduğu için tahammül yok. Türk bir hoca olduğunda 'sabır gerekiyor' denir.

"HİKAYEYİ BİTİRMEYE GELDİ"

Vitor Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Türk hocaya 5-6 haftada 'Sabır' derler. Pereira hem yabancı, hem de Fenerbahçe'nin hocası olması nedeniyle esneklik, kredi az. Pereira buraya para için gelmedi. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum.

"GALATASARAY MAÇININ SONUCU NE OLURSA OLSUN GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray 'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak. Vitor Pereira, görevinin başındadır. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun görevinin başında olacak. Sözleşmesinde bir tazminat maddesi yok.

"SADECE 1 TAKIM ARAYI AÇTI"

Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda. Hocamızla, oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor. Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık. "MESUT'UN KABİLİYETLERİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK"

Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut daha sık oynamak istiyor; oynamaya aç. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Hocamızın da ona karşı bir önyargısı yok. Sezon başından beri bir Robin van Persie algısı yaratılmaya çalışılıyor.

"MESUT'UN ARTIK İŞİNE ODAKLANMASI LAZIM"

Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı."