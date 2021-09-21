Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 21 Eylül 2021

Spor dünyasında Süper lig heyecanı devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ilk 11'i çıkarmada yaşadığı zorluk, Fatih Terim'in pişmanlıkları, Mesut Özil'in Pereira'ya olan tepkisi ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

RIDVAN DİLMEN, YÜKSEK MAAŞ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

TRT'den yıllık 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarıyla gündemden düşmeyen yorumcu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dilmen, 'yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştı' iddiasıyla ilgili "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı, kabul etmedim" dedi.

Haberin devamı için tıklayınız...

RYAN BABEL, İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİ

Yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel istenmeyen adam ilan edildi. Takvim'in haberine göre; performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu. Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti.

Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı. Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.

Haberin devamı için tıklayınız...

YEDEKTE KALAN MESUT, PEREİRA'NIN UZATTIĞI ELİ GÖRMEDİ

Fenerbahçe'de Başakşehir yenilgisi sonrası başta Mesut Özil olmak üzere futbolcular yıkıldı. Rotasyon sebebiyle yedek bırakılan maçta oyuna sonradan giren Mesut, 2-0'lık yenilgiyle çöküş yaşadı. Yıldız futbolcunun soyunma odasına giderken Pereira'nın uzattığı eli görmediği iddia edildi. İlk döneminde yedek kalan Van Persie'nin tavırlarıyla uğraşan Pereira'nın, bir benzerini şimdi de Mesut'la yaşadığı konuşuluyor.

Haberin devamı için tıklayınız...

SERGEN YALÇIN, İLK 11'İ ÇIKARMAKTA ZORLUK YAŞIYOR

Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasıyla başlayan sakatlık kabusu nedeniyle Dortmund ve Antalyaspor maçlarında kadro çıkarmakta zorluk yaşamıştı. Adana Demirspor müsabakasında bu anlamda daha rahat durumda. Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Rosier, bu maça ilk 11'de başlayacak. Welinton'un durumu halen şüpheli. Ancak yüksek ihtimalle Welinton da sahada olacak. Ersin Destanoğlu'nun da yoğun tempo düşünülerek kulübede olması bekleniyor.

Haberin devamı için tıklayınız...

FATİH TERİM PİŞMAN OLDU

Lazio maçındaki kadro ile Alanyaspor karşılaşmasına çıkan Fatih Terim, istikrar kararından pişman oldu. Maçtan sonra bu pişmanlığını ifade eden Terim, yarınki Kayserispor maçında Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede tutacak.

Haberin devamı için tıklayınız...