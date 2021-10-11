Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika bilgilerini anlık olarak hazırlandı.

COURTOİS, UEFA'YA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ve FIFA'yı sert şekilde hedef aldı. Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçı oynayan Belçika'nın kalecisi, "Tamamen para için oynanan maç. Oynamak için oynadık. UEFA için ekstra bir para anlamı taşıyor. Oyuncuları umursamıyorlar. Önemsedikleri tek şey cepleri" ifadelerine yer verdi.

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MESUT ÖZİL'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı formasıyla kimsenin anlam veremediği gizli bir mesaj içeren paylaşım yapmıştı. Mesut Özil'in, kripto parasını piyasaya süreceği öğrenildi. Bu kripto paraya sahip olanlar, yıldız futbolcu ile tanışma fırsatına sahip olacaklar. Dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez de kendi kripto parasını çıkarmıştı.

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FATİH ALTAYLI'NIN MANİDAR PAYLAŞIMI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde dün podyumdaki kutlama geleneklere uygun şekilde gerçekleşti. 2020'de ülkemizdeki yarışın ardından sporculara gazoz verilmişti. Şampanya yerine gazoz verildiğini Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da doğrulamıştı. Bu sene aynı durum yaşanmadı. Gazeteci Fatih Altaylı da podyumda şampanyalı kutlama yapıldığı anların videosunu manidar bir mesajla paylaştı.

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EZELİ RAKİPTEN TARİHİ ANLAŞMA

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle F.Bahçe ile olan ilişkiler büyük yol kaydetti. Ezeli rakipler, saha dışındaki çatışmaların son bulması ve ticari anlamda daha fazla kazanç elde edebilmek adına ortak projeleri hayata geçiriyor. Amatör branşlarda ortak hareket etme, yurt dışında mağazaların kurulması gündeme alındı. İlerleyen süreçte Fenerium'larda G.Saray ürünleri, GS Store'larda da F.Bahçe ürünlerinin yer alacağı konuşuluyor. Örneğin bir G.Saraylı, Fenerium'dan takımının formasını alabilecek.

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AHMET ÇAKAR, BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR DİLEDİ!

Yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın F.Bahçe ve G.Saray ile oynadığı maçlar için kullandığı 'derbicik' ifadesinden dolayı özür diledi. Çakar, "Beşiktaş maçları derbidir. Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. F.Bahçe ve G.Saray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur" sözlerine yer verdi.

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