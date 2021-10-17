Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fuhuş ve uyuşturucu partisinde gözaltına alınan hakem Beşiktaş maçına atandı, teknik direktör Cihat Arslan'dan tribünlerden gelen istifa tezahüratlarına şaşırtan cevaplar gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

VİTOR PEREİRA'DAN ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Vitor Pereira, savunmada Filip Novak'a şans verirken orta sahada da Crespo forma giyecek. Sarı-lacivertlilerde hücum hattında ise Mesut Özil, Valencia ve Rossi sahada olacak. Bordo-mavililerde ise orta saha kurgusunda Berat, Abdülkadir ve Bakasetas yer alıyor.

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FUHUŞ PARTİSİNDE YAKALANAN HAKEM, BEŞİKTAŞ MAÇINA ATANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasındaki maçı Slovenya'dan Slavko Vincic yönetecek. Vincic, Bosna Hersek'te çok sayıda uyuşturucu ve silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı. Hakem Vincic, "İş yemeği için gitmiştim. Ben iş konuşmaya gittim, film gibiydi" açıklamasını yapmıştı.

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MARCAO VE KEREM OLAYINDAN DAHA BÜYÜĞÜ YAŞANDI

Kuzey İrlanda Ligi'ndeki Glentoran takımının 29 yaşındaki kalecisi Aaron McCarey, 22 yaşındaki takım arkadaşı Bobby Burns'e korkunç şekilde saldırdı. Yenilen gol sonrası arkadaşına vuran kaleci, onu bir süre sürükleyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Yere düşen futbolcunun aldığı darbeden dolayı değil, kafasını sert şekilde yere çarptığı için ayağa kalkamadığı öğrenildi. Kafasını sert şekilde yere çarpan futbolcu, ciddi bir sağlık sorunu atlattı. Arkadaşına vuran kaleci kırmızı kart gördü.

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KASIMPAŞA'NIN HOCASI CİHAT ARSLAN'DAN ŞAŞIRTAN İSTİFA TEPKİSİ

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan tribünlerden gelen istifa tezahüratlarına karşılaşmadan sonra yanıt verdi. Arslan yaptığı açıklamada, "Günah keçisi her zaman teknik direktör, işin kolaycılığı bu. Türkiye'de bu düzen böyle olduğu sürece keçiler ölür ama günahlar yok olmaz. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü? Biz bize yakışanı yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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