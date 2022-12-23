Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı kura çekiminde zorlu ve rekabet gücü yüksek eşleşmeler gerçekleşti. Karşılaşmalar 17-18-19 Ocak tarihlerinde tek maç eleme sistemi usulüne göre oynanacak.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin son 16 turundaki rakipleri - Son Dakika