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Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

24.10.2021 19:01
Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Pereira 7 değişiklik yaptıSarı-lacivertlilerde 4 eksikİrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş yedekler arasındaBerke ilk kezTaraftardan destek Aytemiz Alanyaspor'da 4 eksik Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ediyor.

Pereira 7 değişiklik yaptı

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş yedekler arasındaBerke ilk kezTaraftardan destek Aytemiz Alanyaspor'da 4 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ediyor. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayan maçta hakem Halit Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçına göre Alanyaspor maçının 11'inde 7 değişiklik yaptı. Cezalı olan Altay Bayındır, Min Jae Kim ve Osayi Samuel kadroda yer almazken, Sosa, Mesut Özil, Berisha ve Valencia mücadeleye yedek soyundu. Pereira bu oyuncuların yerine kalede Berke Özer, savunmada Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc hücum hattında ise Diego Rossi, Pelkas ve Serdar Dursun'a forma verdi.

Vitor Pereira, Alanyaspor maçına şu 11'le çıktı: "Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun."SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKFenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Orsayı Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamadı. Bu isimlerin yanı sıra milli maçta gözünden sakatlık yaşayan Serdar Aziz forma giyemedi.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEKLER ARASINDASarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımda yer alamayan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Ligde en son 12 Eylül tarihindeki Sivasspor karşılaşmasında forma giyen İrfan Can Kahveci 43 gün sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 3 Ekimdeki Kasımpaşa maçında görev alan Mert Hakan Yandaş ise 21 gün sonra takıma dahil oldu. İki futbolcu Alanyaspor maçında teknik direktör Pereira'dan şans bekledi.BERKE İLK KEZFenerbahçe'de Berke Özer, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı.Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın Trabzonspor maçından sonra 1 maç cezalı olmasından dolayı kale Berke Özer'e emanet edildi. Genç file bekçisi, bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada görev aldı.TARAFTARDAN DESTEKFenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçında takımlarına destek oldu.Trabzonspor mücadelesi sonrası havalimanında bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, bu desteği Aytemiz Alanayaspor ile oynanan mücadelede de gösterdi. Tribünlerde yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarının yanında olduklarını gösterdiler.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 4 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Alanyaspor'da sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı'ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçında yer almadı. Bülent Korkmaz mücadeleye şu 11'le çıktı: "Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Joao Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou."


Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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