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Erman Kunter: "Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var" - Son Dakika

Erman Kunter: "Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var"

20.10.2021 13:27
Erman Kunter:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Erman Kunter, Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, savurganlık, verimlilik ve katılımcılık sorunları olduğuna dikkat çekerek, başkan olması halinde bu sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Erman Kunter, Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, savurganlık, verimlilik ve katılımcılık sorunları olduğuna dikkat çekerek, başkan olması halinde bu sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'de basketbolun 28 ile sıkıştığına vurgu yapan Kunter, basketbolu tabana yayarak lisanslı sporcu ve kulüp sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 4 Kasım tarihinde olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurulda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarışacak. Başkan adaylarından eski basketbolcu ve koç Erman Kunter, yönetim kurulu listesinde yer alan eski basketbolcu Efe Aydan ile beraber İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kunter'den Türk basketbolunun sorunlarına çözüm

Burada konuşan Erman Kunter, Türk basketbolunun 2013 yılından başlayarak önce duraklama ve sonra gerileme dönemi yaşadığını söyledi. Kunter, Türk basketbolunda 4 önemli konuda eksiklik yaşadığını ve bunları değiştirmek istediğini belirterek, "Bunlardan bir tanesi şeffaflık. Her şeyin kamuya ve basketbol kulüplerine açık olması gerekiyor. Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, maaş ödemeleri gibi. Bir denetleme kurulu var ama biz ikinci bir denetleme kurulu olması gerektiğini düşünüyoruz. Periyodik olarak tüm şeffaflığıyla basketbolun finansal hareketliğini paylaşmak istiyoruz. Diğer eksiklik ise liyakat sorunu. Çok iyi basketbol antrenörleri biliyorum, onları hiç göremiyoruz. Çoğu basketboldan elini ayağını çekmiş. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Liyakati yerleştirmek ve hak edeni ön plana çıkaran bir değişiklik yapmamız lazım. Diğer bir konu ise savurganlık. Şeffaflık olduğunda savurganlık olmaz. Savurganlık önlenince verim artıyor. Türkiye basketbolu bütçe olarak Avrupa'nın ilk 5 içinde ama finansal anlamda tüm Fransa liginin bütçesinin toplamı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun toplamından daha az. Ama Fransa olimpiyat ikincisi. Dünyadaki tüm basketbol branşlarında ilk 6 içindeler. Bu bir gerçek. Türkiye'de basketbola harcanan çok büyük bir para var. İyi bir para ayrılıyor ama bu savurganlıkla bunlar kullanılamıyor ve verim düşüyor" dedi.

"Basketbolun tabana yayılması gerekiyor"

Kunter, Türk basketbolunun 28 ile sıkışmış durumda olduğuna dikkat çekerek, "Türk basketbolunda katılımcılığı artırmak istiyoruz. Bazı bölgelerde basketbol faaliyetleri bitmiş durumda. Katılımcılık çok önemli. Herkesin bu işin içinde olması tabana yayılması gerekiyor. Ne kadar tabana yayarsak o kadar verim artacaktır. Bazı yerlerde basketbol faaliyeti bitmiş. Karadeniz'de süper lig takımı kalmamış. Adana şehri önemli bir basketbol kaynağıydı. Doğu ve güneydoğun hiç takım kalmamış. Türkiye'nin kullanması gereken çok büyük bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

"Altyapı bu işin olmazsa olmazıdır"

Milli Olimpiyat Komitesi'nin verilerine göre Türkiye'deki 12 milyon gençten yüzde 50-60'ının spor yapmak istemesine rağmen yalnızca yüzde 8'ine olana sağlanabildiğine vurgu yapan Kunter, basketbolun tabana yayılmasının ardından altyapıdan gelişen oyuncularla yabancı oyuncu sorununun kalmayacağını söyledi. Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lisanslı sporcu sayısının ve kulüp sayısının artırılması lazım. Eğer bunları yaparsak tabanın çok büyük bir katılımını sağlarsak inanın 3 yıl sonra yabancı kuralını konuşmayacağız. Sosyal sorumluluk projeleri basketbolu tabana yaymak için çok önemli. Tüm dünya bunu kullanıyor. Basketbolunun yeniden yapılanmasına ve düzenin yeniden kurulmasına ihtiyacı var. 2024 Paris olimpiyatlarına 2 takımımızla katılmak hedefimiz. Kadın basketbolunu kadınların idare etmesini istiyoruz. Altyapı bu işin olmazsa olmazıdır."

Basketbolda hakem sorunu

Basketbolda son dönemde artan hakem şikayetlerine de değinen Kunter, "Hakemlerle basketbol camiası arasındaki bağ kopmuş durumda. Orada da liyakat kalmamış. 50 yılın öncesi hakemlik eğitimiyle hakem eğitimi yapılıyor. Hakem eğitmeni bularak hakem eğiteceğiz. Hakem taramasını da yapmamız lazım. Tabandan katılımcı olmaya başladığı gün elit sporcu ve hakem sayısı artar. Herkesi dinlemek gerekiyor. Kapalı kapılar ardında karar veren değil verdiği kararın makul bir izahı olacak. Bunun şeffaf ve paylaşılması gerekiyor" diye konuştu.

Efe Aydan ise uzun vadeli planlarla kalburüstü hakem sayısını artırmayı hedeflediklerini ve hakemlik konusunda üniversitelerdeki müfredata ders konulmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Efe Aydan: "Yapılması gerek çok iş var"

Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde 3 ayrı jenerasyonunun yarıştığına dikkat çekerek, "Enteresan bir seçim olacak. Elimizden geldiği kadar her kulübe her takıma ulaşmaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi anlatacağız, kararı onlar verecek. Gördüğümüz eksiklikleri yapılması gerekenleri anlatacağız. Yapılması gerek çok iş var. Altyapıda eğiticilerin nasıl bir eğitim vermesi konusunda güncel ve yoğun bir terapi yapmamız lazım. Spor kulüpleri ve altyapı kulüpleri adını koyduğu basketbol okulu olan kulüpler var. İstanbul'da 421 bin rakam var ama çalışma sahaları yok. Bu kulüplerin çalışma olanakların sağlanması için bir organizasyon yapmak gerekiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmak lazım. Okul sporların canlanması için organizasyon yapmak lazım. Türkiye Liseler arası basketbol şampiyonasını çok ciddi kuralları belirlenmiş şekilde yapmak lazım. Erman'ın basketbol liseleri kurulması konusunda projeleri var" dedi. - İZMİR

Erman Kunter: Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var
Erman Kunter: Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var
Erman Kunter: Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var

Erman Kunter, basketbol, Efe Aydan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erman Kunter: 'Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erman Kunter: "Türk basketbolunda şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık sorunu var" - Son Dakika
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