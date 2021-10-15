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Federasyonlarda seçim süreci yarın başlıyor - Son Dakika

Federasyonlarda seçim süreci yarın başlıyor

15.10.2021 14:16
Federasyonlarda seçim süreci yarın başlıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs pandemisi nedeni ile 2021 yılına ertelenmesiyle birlikte spor federasyonlarının olağan ve mali genel kurulları da bir yıl ötelenmiş oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs pandemisi nedeni ile 2021 yılına ertelenmesiyle birlikte spor federasyonlarının olağan ve mali genel kurulları da bir yıl ötelenmiş oldu.

16 Ekim'de Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu ile başlayacak federasyonların seçim süreci Kasım ayında sona erecek. Bakanlığa bağlı 4 federasyonun genel kurulu ise 5 şubat 2022 yılında gerçekleştirilecek.

9 FEDERASYON BAŞKANI ADAY OLMUYOR

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ufuk Arman, Golf Federasyonu Ahmet Ağaoğlu, Muaythai Federasyonu, Halil Turna, Oryantiring Federasyonu Hacer Akyüz, Kürek Federasyonu İlhami İşleri, Hava Sporları Ahmet Çağrı Özer, Masa Tenisi Federasyonu Fatih Karaca ve Üniversite sporları federasyonu Kemal Tamer federasyon başkanlıklarına aday olmayan isimler.

Spor federasyonlarının Olağan Genel Kurul tarihleri ise şu şekilde:

Modern Pentatlon Federasyonu, 21 Ekim Perşembe saat 10: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat 09: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Eskrim Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat: 10: 00 Başkent Öğretmenevi

Triatlon Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat 10: 00 Holiday Inn Ankara-Kavaklıdere Oteli

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 24 Ekim Pazar saat 11: 00 Tzob Otel

Bilardo Federasyonu 24 Ekim Pazar saat 10: 00 Gölbaşı Bilardo Spor Tesisi

Yelken Federasyonu 25 Ekim Pazartesi saat 13: 30 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Okçuluk Federasyonu 26 Ekim Salı saat 09: 00 The Ankara Otel

Voleybol Federasyonu 26 Ekim Salı saat 10: 30  Jw Marriot

Halter Federasyonu 27 Ekim Çarşamba saat 10: 00 The Green Park Hotel

Otomobil Federasyonu 27 Ekim Çarşamba saat 11: 00 Meyra Palace Hotel

Kano Federasyonu 28 Ekim Perşembe saat 10: 00 Tzob Otel

Kick Boks Federasyonu 28 Ekim Perşembe saat 10: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Ragbi Federasyonu 29 Ekim Cuma saat 14: 00 Altınel Hotel & Convention Center

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 29 Ekim Cuma saat 11: 00 Alegria Busuness Hotel

Hokey Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10: 00 Cp Ankara Hotel

İzcilik Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 11: 00 Altınel Hotel & Convention Center

Motosiklet Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10: 00 City Otel

Oryantiring Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 11: 00 İçkale Hotel

Su Topu Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10: 00 Meyra Palace Otel

Tenis Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10: 30  The Green Park Hotel

Atletizm Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10: 00  The Green Park Hotel

Dans Sporları Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10: 00 TBB Litai Konukevi

Geleneksel Türk Okçuluk 31 Ekim Pazar saat 10: 30 The Ankara Hotel

Hentbol Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10: 00 Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu

Kürek Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10: 00 Tzob Otel

Golf Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10: 00 Jw Marriott Hotel Ankara

Hava Sporları Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10: 00 Gsb Eğitim Tesisleri

Muaythai Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Sualtı Federasyonu 1 Kasım  Pazartesi saat 10: 00 The Green Park Hotel

Binicilik Federasyonu 2 Kasım Salı *Yeri Henüz Belli Değil

Briç Federasyonu 2 Kasım Salı saat 10: 00 Büyükhanlı Park Otel

Okul Sporları Federasyonu 2 Kasım Salı saat 14: 30 Başkent Öğretmenevi

Yüzme Federasyonu 2 Kasım Salı saat 14: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Badminton Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 10: 30 Badminton Olimpik Tesisleri

Bisiklet Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 11: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Boks Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 09: 00 The Green Park Hotel

Basketbol Federasyonu 4 Kasım Perşembe saat 11: 00 Jw Marriott Hotel

Masa Tenisi Federasyonu 4 Kasım Perşembe saat 10: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı

Herkes İçin Spor Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 14: 30 Başkent Öğretmenevi

Satranç Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 10: 00 The Green Park Hotel

Üniversite Sporları Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 10: 00 Meyra Palace Otel

Güreş Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10: 00 Anadolu Hotels Esenboğa Thermal

Halk Oyunları Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10: 30 İçkale Hotel

Judo Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10: 30 The Green Park Hotel

Karate Federasyonu 6 Kasım Cumartesi *Yeri Henüz Belli Değil

Dağcılık Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 11: 00  Başkent Öğretmenevi

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10: 00 Meyra Palace Hotel

İşitme Engelliler Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 11: 00 The Green Park Hotel

Tekvando Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10: 00 The Green Park Hotel

Wushu Kung-Fu Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10: 30 Necmettin Erbakan Kongre Mrk (Mamak)

Özel Sporcular Federasyonu 5 Kasım Cumartesi,

Bedensel Engelliler Federasyonu ve Görme Engelliler Federasyonu 4 Kasım Cumartesi Olağan Genel Kurullarını yapacak.


- Ankara

2020 Tokyo Olimpiyatları, Kavaklıdere, Kung Fu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Federasyonlarda seçim süreci yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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