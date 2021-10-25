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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

25.10.2021 22:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR107302091124
2.ATAKAŞ HATAYSPOR106221981120
3.BEŞİKTAŞ106222012820
4.AYTEMİZ ALANYASPOR106221615120
5.FENERBAHÇE106131411319
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK105321612418
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10451149517
8.GALATASARAY105231514117
9.ALTAY105051616015
10.ADANA DEMİRSPOR103431515013
11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR104061313012
12.GAZİANTEP FK103341214-212
13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR104061117-612
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR102531412211
15.YUKATEL KAYSERİSPOR103251317-411
16.GZT GİRESUNSPOR10235610-49
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR102351116-59
18.GÖZTEPE10226914-58
19.KASIMPAŞA101361016-66
20.ÇAYKUR RİZESPOR10118822-144

11. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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