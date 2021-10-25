Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.TRABZONSPOR 10 7 3 0 20 9 11 24 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 6 2 2 19 8 11 20 3.BEŞİKTAŞ 10 6 2 2 20 12 8 20 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 6 2 2 16 15 1 20 5.FENERBAHÇE 10 6 1 3 14 11 3 19 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 10 5 3 2 16 12 4 18 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 5 1 14 9 5 17 8.GALATASARAY 10 5 2 3 15 14 1 17 9.ALTAY 10 5 0 5 16 16 0 15 10.ADANA DEMİRSPOR 10 3 4 3 15 15 0 13 11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 0 6 13 13 0 12 12.GAZİANTEP FK 10 3 3 4 12 14 -2 12 13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 10 4 0 6 11 17 -6 12 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 5 3 14 12 2 11 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 10 3 2 5 13 17 -4 11 16.GZT GİRESUNSPOR 10 2 3 5 6 10 -4 9 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 16 -5 9 18.GÖZTEPE 10 2 2 6 9 14 -5 8 19.KASIMPAŞA 10 1 3 6 10 16 -6 6 20.ÇAYKUR RİZESPOR 10 1 1 8 8 22 -14 4 11. hafta programı Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 29 Ekim Cuma: 20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park) 30 Ekim Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay) 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 31 Ekim Pazar: 13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef) 1 Kasım Pazartesi: 20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) 20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

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