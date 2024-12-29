Kulüplerin ara transfer dönemi için hazırlıkları takip ediliyor.
BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ
10.00 Kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, başkanlık için yarışacak.
10.30 - 17.00 Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
11.30 Milli kaleci Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
12.00 Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Anadolu Efes - Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Aliağa Petkimspor - Galatasaray (İzmir ENKA)
20.30 Fenerbahçe Beko - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Emlak Konut - İlkem Yapı Tarsusspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 ÇBK Mersin - Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 OGM Ormanspor - Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)
Son Dakika › Spor › Spor Kulüplerinde Gündem: Başkanlık Seçimleri ve Maç Hazırlıkları - Son Dakika
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