Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri... - Son Dakika
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Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...

12.10.2022 13:19

Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek haftanın maçında düdük çalacak isim belli oldu.

DEV MAÇ ALİ ŞANSALAN'IN

16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelede Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka da ise Halil Umut Meler görevlendirildi.

İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri:

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Ali Şansalan, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri... - Son Dakika
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