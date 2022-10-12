Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...

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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek haftanın maçında düdük çalacak isim belli oldu.

DEV MAÇ ALİ ŞANSALAN'IN

16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelede Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka da ise Halil Umut Meler görevlendirildi.

İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri: