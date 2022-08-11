Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika

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